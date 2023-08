Mauricio Macri le respondió a Cristina Kirchner: “Debería expresarse de una manera más seria”

El ex presidente Mauricio Macri le respondió este martes a Cristina Kirchner, quien lo había cuestionado por sus dichos sobre el FMI y el cepo cambiario que rige en Argentina. El cruce se da en medio del tramo final de la campaña electoral para las PASO, donde ninguno de los dirigentes se presenta como candidato pero habrá una pelea entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

“Debería recordar que es ex presidenta y Vicepresidenta en ejercicio y expresarse de una manera un poco más seria, no tan chabacana”, respondió Macri durante una entrevista con LN+. Además, consideró: “Lo importante no es que pierda Cristina, (Sergio) Massa o La Cámpora. Lo importante es que dejemos atrás estas ideas destructivas, que nos han empobrecido”. Entre ellas, la tendencia a “emitir y que no pasa nada”. “Ellos dicen que desendeudaron y es mentira”, agregó.

Además, el ex mandatario defendió su política económica entre 2015 y 2019: “Dicen que el FMI es un organismo de gente mala. Yo tomé una decisión de la que no me arrepiento, que fue aceptar ayuda del mundo”.

El lunes, en diálogo con TN, Macri había expresado: “El Fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, decir ‘avalo esto’ y eso va a ser una ayuda enorme frente a lo que viene”.

A las pocas horas, la ex presidenta reprodujo en sus redes sociales el fragmento de video con las declaraciones del líder del PRO y disparó: “¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi”. “Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios”, completó.

La reacción de CFK responde a cuestiones estrictamente históricas. Luego de que Néstor Kirchner cancelara la deuda que mantenía la Argentina con el FMI, en el año 2005, fue el gobierno de Cambiemos con Macri como Presidente el que volvió a negociar préstamos con el organismo multilateral.

Macri, en otro pasaje de la entrevista concedida ayer, consideró que “es mentira que el FMI es gente mala”, sino que “son países que ayudan a otros países, que hacen cosas para salir adelante”. ”No es un negocio, lo hacen para ayudar. Nos pide que seamos normales, como Paraguay, como Chile, que no tienen déficit”, indicó.

Otras críticas de Cristina Kirchner al FMI

A mediados del mes pasado, la vicepresidenta ya había instado a la actual conducción del Fondo Monetario Internacional (FMI) a “hacerse cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora”, Christine Lagarde, debido al préstamo otorgado a Macri. Fue durante un acto junto a Sergio Massa, el primero desde que el ministro de Economía había sido designado como precandidato presidencial de Unión por la Patria.

“Pero claro, el Fondo también es uno solo. Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente (Mauricio Macri), el Fondo en su actual autoridad se tiene que responsabilizar por el desmanejo que tuvo la anterior directora (Christine Lagarde), porque la continuidad institucional es para todos y todas”, subrayó en aquel momento.

En el mismo acto la Vicepresidenta también llamó la atención al gobierno de Estados Unidos que encabeza Josep Biden. “Está bien que el actual presidente no tenga nada que ver con Donald Trump, e incluso parece que están enfrentados, pero la continuidad también es para ustedes”.

Con información de www.infobae.com