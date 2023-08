Massa se mostró con la CGT y se comprometió a que “el salario recupere lo que perdió con Macri y la pandemia”

“El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”. El cantito de cancha se escuchaba fuerte cuando empezó a hablar Sergio Massa ante los trabajadores convocados por la CGT en el estadio de Tortuguitas. Y el precandidato presidencial de Unión por la Patria lo tomó como propio y lo incluyó dentro de un discurso que pasó por las promesas, el reconocimiento de la complicada situación que arrastra la economía y una arenga para evitar “volver al pasado”.

Fue uno de los actos más numerosos que encabezó el ministro/candidato en toda la campaña y confirmó una alianza explícita del variopinto movimiento obrero con la fórmula de unidad que impulsa el PJ. Durante el acto, también se cantó fuerte la típica de toda cumbre cegetista “los sindicatos son de Perón”. Desde las tribunas, donde habían camioneros, estatales de UPCN, obreros de la construcción de la UOCRA, o metalúrgicos de la UOM, entre otros, las “hinchadas” se turnaron para alentar y contagiar al escenario. A veces lo lograron.

Estuvieron casi todos los que tenían que estar, salvo Luis Barrionuevo (gastronómico), el ultracristinista Sergio Palazzo (bancarios) y algún que otro sindicalista más. Pero la cúpula, incluso Pablo Moyano, estuvo dando el respaldo a Massa, que se comprometió, además de a mejorar los salarios, a “ser el presidente de los trabajadores”. De Abel Furlán (UOM), a José Luis Lingeri (obras sanitarias), de Andrés Rodríguez (estatales de UPCN), a Gerardo Martínez (UOCRA).

“Nosotros tenemos la responsabilidad de defender el derecho de todos los trabajadores, de discutir la mejora en el ingreso, de sentarnos a la mesa para ver cómo bajamos el impuesto a las Ganancias, las asignaciones familiares, la suma fija a los salarios más bajos, las paritarias libres para garantizar que el salario recupere lo que perdió con Macri y la pandemia”, afirmó Massa, que habló después de Héctor Daer y de Agustín Rossi, los tres únicos oradores. Son medidas que ya se anunciaron o se van a anunciar desde las PASO.

La mención de la suma fija junto a la de las paritarias libres buscó contener las dos bibliotecas que hay en el mundo sindical, que recela del otorgamiento de un aumento discrecional por fuera de la mesa de negociación de patrones y sindicalistas. Pero gremialistas de actividades afectadas por la informalidad y por salarios retrasados -más cercanos al kirchnerismo- reclaman que el gobierno otorgue después de las PASO un suplemento que les permita recuperar parte de lo perdido los últimos años.

El precandidato de UP llegó al acto en el moderno estadio del partido bonaerense de Malvinas Argentinas después del encuentro que tuvo el fin de semana con los movimientos sociales -piqueteros de diversas organizaciones-, y en la víspera con la CTA. Con esos sectores, más las estructuras de los intendentes del conurbano bonaerense y de los gobernadores peronistas es que el oficialismo asienta las esperanzas para el próximo domingo.

El ministro de Economía admitió: “Venimos de un momento difícil, donde muchos compañeros creyeron en nosotros en el 2019. Venían de perder 20 puntos (del poder adquisitivo del salario) con el gobierno de Macri, muchos venían de perder el trabajo, casi 250 mil trabajos perdidos entre 2015 y 2019″.

En línea con la autocrítica y el reconocimiento de la complicada coyuntura, Massa advirtió que “hay compañeros que tenían otra esperanza cuando nos acompañaron al triunfo, que nos agradecen haber cuidado los empleos en la pandemia pero nos reprochan que no hayamos recuperado el ingreso. Pueden tener enojo, desilusión, bronca, hasta ganas de no ir a votar, pero les quiero pedir que en estos últimos cuatro días hablen con ellos, y les digan que no es volviendo al pasado con angustia y dolor cómo sale adelante la Argentina”.

Sergio Massa habló cerca de 20 minutos y repitió lo que ya son las vigas maestras de su discurso de campaña: no volver al pasado, votar en defensa propia y poner en superficie los planteos surgidos de la oposición de reformar el régimen laboral. “Están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despido, de las vacaciones pagas, de la ultractividad de los convenios colectivos de trabajo, ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el elemento de dignidad más importante que tenemos como sociedad”, manifestó.

Y se diferenció desde lo personal y desde lo político: “Así como nos plantamos como los defensores de la producción y el trabajo frente a la especulación financiera como modelo de desarrollo para el país, nos plantamos como defensores de la participación del salario en la distribución del ingreso, porque es la única forma de mercado interno fuerte es con salarios fuertes”.

Tanto durante el acto como luego, en declaraciones a los medios que cubrieron el acto, Massa apuntó con dureza contra Mauricio Macri. Primero lo cuestionó por la caída del poder adquisitivo del salario y los retrocesos en materia económica que ocurrieron durante su gestión, pero luego lo cuestionó por las declaraciones que pronunció en televisión la noche del lunes.

Macri declaró en TN que el FMI “propició este cepo asesino, todo este desastre, y va a tener que decir, si el programa que presentamos es suficientemente serio ya que ya está acá, va a tener que decir ‘avalo esto’. Eso va a ser una ayuda enorme a lo que viene”. Ante estas palabras, Massa afirmó: “Cuando Macri dice que el Fondo está en Argentina se olvida de decir que lo trajo él para financiar fuga de deuda y depósitos. Se olvidó de hacer autocrítica, decir ‘sí, yo lo traje, me equivoqué, le di la plata a fondos que se fueron corriendo de la Argentina y les dejé a los argentinos una deuda que es un perno y un cepo enorme”.

Y prosiguió “El cepo no lo propició el Fondo, lo puso Macri. El Fondo lo trajo Macri, Néstor (Kirchner) le había pagado y se había ido de Argentina (...) El mayor cepo que tiene la economía argentina para desarrollarse no es el cepo (al dólar) que puso Macri en diciembre de 2019, es el préstamo con el Fondo”.

Además, y como parte de los argumentos que viene desplegando en la campaña, acusó a la oposición de atacar los beneficios que reciben los sectores más castigados y desfavorecidos de la sociedad. “Los invito a defender nuestra Patria. Escucho que dicen que el nuestro es un país fracasado, que somos una sociedad de mierda, un país sin destino entre otras cosas cuestionando al modelo sindical argentino. Pero sabemos que el movimiento obrero, la columna vertebral del peronismo, tenemos que ir a votar pensando en nuestra Patria”.

Luego, cuando el acto terminó el acto -en el final, cuando todos los asistentes empezaban a salir se cantó la marcha peronista- Massa habló con los medios y profundizó en esa crítica: “Dicen es un país de mierda, pero quieren gobernarla. Es la desnudez absoluta de que tienen un proyecto de poder y no de país”. Y ejemplificó esa supuesta vocación en la foto de unidad de Macri, su primo Jorge, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“Es la foto donde el dueño de la empresa vino a alinear a los dos gerentes y les dijo ‘la casa matriz es de mi primo, júntense y sáquense la foto’”, sostuvo.

Finalmente, insistió con el pedido para que todos vayan a votar. El ausentismo es uno de los peligros que detectaron los estrategas que encabeza el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí. Creen que el mayor aporte de desencantados que le sacan el cuerpo a las elecciones provienen del peronismo. “Lo peor que nos puede pasar es que por quedarnos enojados en casa, volvamos al pasado. Ellos tienen una firme decisión, recortar la indemnización, vacaciones pagas, convenios, derechos, medicamentos de jubilados, el previaje”.”Dicen que es gasto innecesario, en vez de ponerse a discutir que hay 7,8% del presupuesto nacional que son subsidios y beneficios a empresarios, y esos nunca los quieren discutir”, completó.

