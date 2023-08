El blue llegó a $600 y parece no tener techo

Más allá de las advertencias del ministro de Economía Sergio Massa de ejercer un seguimiento más férreo sobre el dólar informal, finalmente a las 15:30 de este miércoles la cotización del paralelo llegó a los $600.

Ayer, a la salida de un acto que encabezó en Tortuguitas con la Confederación General del Trabajo (CGT), vinculó la suba del dólar paralelo con maniobras especulativas y dijo que se endurecerían los controles con la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El ministro reconoció que la suba del dólar informal "altera a la gente" y dijo que "mientras los dólares financieros y oficial tengan estabilidad, los procesos especulativos se dan alrededor de ese mercado".

Por su parte, el dólar MEP sigue en $538.62 para la compra y $538.78 para la venta, y anotó una fuerte suba en el día de la fecha.

En tanto el CCL sigue en $582,61 para la compra y $590,84 para la venta.

A las 14 horas

A mitad de la semana, los dólares financieros, en especial el dólar bolsa o dólar MEP, cotiza en marcado ascenso. A las 14:00 horas opera en $538,31, luego de tocar los $554,44 a comienzo de la operatoria de hoy. De esta manera, la brecha entre el MEP y el oficial llega a niveles cercanos al 90%

Por caso, vale recordar que ayer cerró a $521,14 para la compra y $521,92 para la venta. En lo que va de 2023, este tipo de cambio avanzó $193,98.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) se mantiene más estable este 9 de agosto, mientras en la city porteña aseguran que se están desarrollando operativos de control en las "cuevas" para controlar los abruptos saltos de la cotización informal.

Respecto al dólar CCL que ayer se ubicaba en las pizarras a $597,63 para la venta hoy está en una cifra similar de $596,83.

En cuanto a las cotizaciones del CCL en lo que va del mes de agosto, cabe acotar que el 31 de julio cerró a 555,10 y el mayor salto lo registró el 3 de agosto cuando pasó de $568,56 a $576.

Por su parte, el dólar blue sigue en sus niveles de $598 para la venta y $592 para la compra.

Controles sobre la divisa paralela

El ministro de Economía Sergio Massa anunció que desde hoy el Gobierno profundiza los controles sobre el mercado de cambios para impedir maniobras especulativas.

La decisión surge a partir de la última escalada de la divisa paralela, que en una jornada de fuerte volatilidad tocó ayer martes los 600 pesos por dólar.

El titular del Palacio de Hacienda lanzó ayer su advertencia, a la salida del acto que encabezó en Tortuguitas con la Confederación General del Trabajo (CGT), luego de vincular la suba del dólar paralelo con maniobras especulativas y dijo que se endurecerán los controles con la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La suba de la divisa en el mercado marginal provoca trastornos en la comercialización, ya que hay sectores que venden sin precio, a la espera de que se estabilice la moneda norteamericana.

Qué es el dólar MEP y cómo se compra

Por dólar MEP o dólar bolsa se conoce al tipo de cambio que se negocia en el mercado bursátil.

Para acceder a este tipo de cambio hay que comprar un bono en pesos y, tras adquirirlo, se lo vende en moneda estadounidense y, por lo tanto, se calcula a partir de la división entre la cotización de ambas divisas.

Se trata de una via para hacerse de dólares en forma legal, y su cotización atrajo a muchos inversores en los últimos tiempos porque mantenía una fuerte brecha con el blue, que llegó a casi 100 pesos.

Existen diversas formas de acceder, como intermediarios financieros o broker. Sin embargo, muchos bancos ofrecen la opción de comprar a través de home banking.

Lo primero que hay que hacer antes de comprar es consultar con la entidad bancaria si cuenta con esta opción y el horario para operar.

Requisitos para poder acceder al dólar Mep

No haber comprado dólares a través del banco en los últimos 90 días;

Empresas que recibieron asistencia del Gobierno: no haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP o Repro;

Programas sociales: no ser beneficiario de AUH, AUE, SUAF o cualquier otro plan social;

Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria;

Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses;

Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP,

Ingresos no declarados: se debe contar con ingresos declarados para poder operar.

