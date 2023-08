Aníbal Fernández tras la muerte de Morena en Lanús: «No tengo por qué meterme»

El ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, decidió tomar distancia del caso de la muerte de Morena, una chica de 11 años, a manos de delincuentes que le quisieron robar un celular en Lanús. En ese marco, Fernández quiso desprenderse rápidamente del hecho y dijo que no es responsable de una zona en la que no tiene jurisdicción.

«No se desprende de lo político, yo le he dicho lo que ha sucedido, si ustedes no lo quieren comprender o no lo quieren analizar, no lo analicen ¿La explicación se la tengo que dar yo que no tengo que ver?», relató Fernández en una conferencia de prensa improvisada tratando de escapar del tema que ha conmocionado a toda la sociedad argentina.

«Usted me viene a preguntar por un hecho puntual en el que no tengo jurisdicción y lo único que conozco, desgraciadamente, es a través de lo que vi en los medios de comunicación. No tengo jurisdicción y no tengo por qué meterme en ese tema«, insistió el ex intendente de Quilmes. Sin embargo, reconoció la labor de la policía bonaerense y afirmó: «Mis felicitaciones porque el trabajo de inteligencia criminal fue sumamente efectivo porque están detenidos los dos responsables de semejante bestialidad».

El desinterés de Aníbal Fernández

La postura de Aníbal Fernández en relación al trágico asesinato de Morena Domínguez continúa generando debate y críticas en la opinión pública. Su énfasis en la falta de jurisdicción para involucrarse en el caso, a pesar de ser el ministro de Seguridad nacional, plantea preguntas sobre la coordinación y responsabilidad en la gestión de la seguridad a nivel nacional y provincial. La reacción de Fernández ha dejado atónitos a muchos argentinos que no saben cómo se manejan las situaciones de inseguridad que afectan directamente a la población y cómo se establecen las prioridades y acciones para prevenir y abordar estos temas.

Cuando se le cuestionó si había tenido comunicación con su contraparte en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, o con funcionarios provinciales, Fernández respondió de manera tajante: «Nosotros no participamos y no puedo contar sobre lo que no formo parte». Esta respuesta enfatiza su postura de no intervenir en asuntos que no están bajo su competencia.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien también ha hablado sobre el caso, criticó la falta de compromiso de los funcionarios en la solución de estos problemas. Berni enfatizó la necesidad de abordar la problemática con enfoque interdisciplinario y políticas de inclusión, y resaltó el papel de los intendentes en la gestión local para combatir la exclusión que a menudo contribuye al delito. En respuesta a las declaraciones de Berni, Fernández evitó comentar directamente pero coincidió con él en algunos aspectos, haciendo hincapié en la gravedad del problema de la droga en los barrios.

La actitud de Fernández al desentenderse del caso de Morena y reiterar que carece de jurisdicción para involucrarse en asuntos de seguridad deja mucho que desear en términos de liderazgo y compromiso gubernamental. En lugar de brindar un enfoque proactivo y soluciones a la creciente problemática de la inseguridad, Fernández parece estar esquivando su papel como ministro de Seguridad nacional.

Con información de www.elintransigente.com