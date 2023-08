Sabrina Rojas habló de su reconciliación con el Tucu López: “Aprendí a tomar distancia”

Sabrina Rojas y Luis El Tucu López se separaron en medio de acusaciones de infidelidad por parte del locutor, pero hace algunos meses se reconciliaron y decidieron darse una segunda oportunidad en el amor. Sin embargo, la exmujer de Luciano Castro marcó públicamente las pautas que tuvieron que darse para seguir.

“Estamos bien, estamos bien hace un tiempo largo. A veces, cuando se hacen cosas, yo aprendí a tomar distancia y que cada uno se arregle su problema. No doy más la cara por nadie. Eso es lo que aprendí en este tiempo. En otro momento, tal vez, hubiese salido yo a hablar, contar y justificar, pero aprendí a tomar distancia de lo que no me sucede a mí sino al otro y cuando todo se arregle, vemos. Empezamos de nuevo”, dijo en diálogo con Intrusos (América).

Por estos días, Sabrina se prepara para ser parte del venidero debate del Bailando por un sueño, el cual será conducido por Denise Dumas en la pantalla de América. En ese contexto y sumado a la reconciliación, dice que para esta segunda vuelta con el Tucu decidieron bajar el perfil en las redes sociales, espacio en el que solían mostrarse muy activos y compartir las distintas actividades que realizaban en conjunto; a veces, incluso, con Esperanza y Fausto, los hijos de ella.



“Sí, tomamos distancia de eso. Nosotros nos divertimos mucho con el Tucu y teníamos una cosa muy genuina en las redes que a la gente le copaba todo eso. Pero lo dejamos un poco de lado. A veces está bueno bajar el perfil”, reconoció Sabrina.

“Está bueno porque sino la gente que habla de vos se olvida de que de verdad sos una pareja, y que de verdad te duele lo que te pueden decir. Hay gente que no se banca no ser noticia y en la cotideaneidad sube cositas para que se hable. A mí me gusta guardarme cosas porque la paso bien así”, se justificó al respecto de esta decisión. Y cerró un dardo: “Hay gente que no tolera que no halen de ella una semana, dos semanas. Yo no tengo ese mambo, me puedo guardar perfectamente”.



Rojas y López habían confirmado su separación en abril pasado pero desde fines de mayo volvieron a mostrarse juntos. Primero fue en un acto escolar de Fausto, el hijo que la modelo tuvo con Luciano Castro, y a mediados de junio, en el cumpleaños de Lalo Mir. Junto al homenajeado y más amigos, posaron juntos para una foto que subió el locutor a sus redes sociales.

En Noche al Dente, el programa conducido por Fernando Dente y emitido por América, la propia Sabrina respondió a la pregunta de si se reconciliaría con el locutor, en un panorama en el que ya corrían rumores de reconciliación entre ellos. “A veces parece que me hago a misteriosa, pero te soy sincera, no puedo decir: ‘Me reconcilié’ porque tampoco sucedió, estamos probando. No puedo salir a decir que me reconcilié y a las dos semanas que me separé, es mejor guardarse, ver qué pasa”.

Desde el 10 de abril pasado, cuando la periodista Nancy Duré dio pistas en Socios del espectáculo sobre una supuesta infidelidad del Tucu a Sabrina y luego la propia actriz confirmara su separación de su pareja, el locutor hizo todo lo posible por volver con ella. Al día siguiente de confirmar la ruptura, se dieron detalles del affaire que el tucumano habría mantenido con una joven santafecina llamada Damaris Cané, a quien había conocido durante el jueves de Semana Santa en la disco Zebra de Carlos Paz. La joven se había encargado de relatar cómo se dio el encuentro: “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo: ‘Es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”.



A partir de ese momento, López empezó su operativo “reconquista”, aunque apenas confirmaron la separación, dejaron mutuamente de seguirse en las redes sociales. Incluso ella borró el último posteo juntos, que había sido el 14 de febrero (Día de los Enamorados), aunque dejó el resto de las fotos de la pareja. El Tucu siguió mandando indirectas a través de sus historias de Instagram: en una de ellas, por ejemplo, mostró a su perro con cara de triste. “Tamo en esa amigo”, escribió junto a un corazón. En otra, en tanto, subió un video de un hombre golpeándose la cabeza al caer de una escalera y puso: “Así de duro te ando pensando todos los días”. Finalmente, logró su cometido y volvieron a estar juntos.

Fuente: Pronto