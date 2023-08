Yanina Latorre reveló información sobre la infidelidad de su esposo, Diego Latorre, con Natacha Jaitt: "fue una calentura"

Durante la ausencia vacacional de Ángel de Brito, Yanina Latorre está ocupando su lugar en LAM. En el programa, donde los panelistas a menudo comparten vivencias personales, Yanina se convirtió en el foco de atención. En esta ocasión, decidió abrir su corazón y revelar detalles íntimos sobre la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

"Yo creo que él fue un boludo, y creo que eligió mal, y podría haber sido más inteligente. Me hubiera dolido si era un vínculo, y se enamoraba, y que le dejé un mensaje diciendo 'no la aguanto más a ésta, no sé cómo hacer para dejarla', pero yo tenía claro que no me iba a separar. Me dolió más verlo boludo, que pajero porque fue una calentura. Yo dije que lo iba a ayudar porque la estaba pasando mal", explicó.

"Yo cuidé a mi familia y a mis hijos. Yo tengo un concepto de proyecto y de vida y lucho por eso. En ese momento, dije, no es mal tipo, no es miserable, no es maltratador, y es el padre de mis hijos. Puse todo en la balanza", aclaró Yanina.

Y finalizó con una opinión controversial sobre la fidelidad: "Yo no creo en la fidelidad. Hay maneras de enterarse y personas con las que cagar a tu mujer y a tu marido".

Fuente: Ratingargentina