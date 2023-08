"No quedaron bien psicológicamente": Además de Coti Romero, otra ex participante de GH está pasando por un duro momento

Daniela Celis, una de las caras más queridas de la última edición de Gran Hermano, ha causado preocupación en los corazones de sus seguidores en los últimos días. La razón es que "Pestañela", como cariñosamente la conocen, ha experimentado un cambio sorprendente en su actividad en las redes sociales. Si antes era una presencia constante en Instagram, compartiendo momentos de su vida, promocionando diversos productos e incluso siendo parte de programas de televisión, ahora ha caído en un silencio total.

Incluso, ha estado ausente del programa "Fuera de Joda", el cual conduce junto a Julieta Poggio, Nacho Castañares y Lucila Villar en la plataforma de streaming de Telefe. Este repentino alejamiento ha generado especulaciones diversas en las redes sociales. Una de las teorías que ha tomado fuerza es la posibilidad de un desacuerdo entre el canal y Celis. Esto se debe a que durante una transmisión en vivo, ella mencionó que las donaciones de los espectadores no llegaban a sus manos. No obstante, en el programa "Mañanísima" de este jueves, el periodista Pampito Perelló Acciar ha arrojado luz sobre la verdadera razón detrás de su inesperada desaparición.

Qué le sucede a Daniela Celis:

"Ella no está bien, me parece. Muchos de los chicos de Gran Hermano, cuando salieron, no quedaron bien psicológicamente. Por la exposición extrema: chicos anónimos en una casa, salen mega famosos", informó Pampito.

"Me dicen que no está pasando un buen momento. De hecho no está yendo a su programa Fuera de Joda", añadió y Carmen Barbieri se sumó: "La voy a llamar yo, a ver si me atiende, porque quiero saber de su salud".

En el universo de los participantes de Gran Hermano 2022, Daniela no es la única que ha enfrentado desafíos en su estado de ánimo. Tomás Holder compartió valientemente que ha lidiado con ataques de pánico, revelando así su propia lucha interna. Por su parte, Coti Romero también ha abierto su corazón, confesando que está enfrentando dificultades en la batalla contra sus pensamientos.

