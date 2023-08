Ricardo Darín se cruzó con un tuitero por un comentario político: “¡No se atreve a decírmelo en la cara!”

Las elecciones se vivieron intensamente en Twitter. Muchos usuarios compartieron sus experiencias en las urnas y no faltaron quiénes les sacasen fotos a los famosos que hicieron la fila junto a ellos. En ese sentido, el tuitero @luucadb_ aseguró que votó en la misma escuela que Ricardo Darín y, en tono de broma, publicó una charla que habría mantenido con el actor.



“Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, lanzó en una clara referencia a las promesas de campaña de Santiago Cúneo, quien dijo que quería seguir los pasos del presidente de El Salvador. Y completó: “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

El usuarios además compartió una foto de Darín haciendo la fila para votar. “Está bien muchachos no me crean, la charla me la llevo yo”, sostuvo en respuesta a quienes desconfiaban de su historia.

Frente a la gran repercusión que tuvo este relato, otro usuario le preguntó a Darín si realmente había sucedido la situación descripta y el protagonista de Argentina. 1985 contestó sin filtro: “¡No, para nada...no se atreve a decirlo en mi cara!”.

“A lo Bukele”: la frase de Santiago Cúneo que generó una ola de memes

Durante la campaña presidencial, Santiago Cúneo aseguró que si era electo iba a replicar un proyecto de seguridad similar al que viene llevando adelante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Incluso, todo el material de propaganda que compartió Cúneo tenía impresa la frase “A lo Bukele”.

“Queremos el mismo sistema que se instauró en El Salvador con una ley de excepción que permita las detenciones y permita la disposición de los detenidos en la Justicia, sin ningún tipo de represión. La inteligencia criminal no necesita balazo de goma.”, le dijo el precandidato a presidente a Infobae.

Con informacion de Todo Noticias.