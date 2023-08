Jaime Durán Barba pronosticó que Javier Milei entrará al balotaje, pero dudó sobre quién será su rival: “Veo un empate”

Jaime Durán Barba, el consultor político ecuatoriano que estuvo detrás de la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015, pronosticó que habrá una segunda vuelta luego de las elecciones del 22 de octubre pero fue cauteloso con respecto a qué candidato podría enfrentar, eventualmente, Javier Milei.

“Tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria pueden entrar en el balotaje con Javier Milei”, deslizó Durán Barba al ser entrevistado en Radio Mitre para luego explicar su teoría.

“Pensando en la primera elección, Milei va a quedar en la segunda vuelta. La perspectiva de que lo abandonen los electores que sienten que están ganando es baja. Si alguien vota por una opción y sale triunfadora, no se va. Milei está con facilidad en la segunda vuelta”, remarcó el analista político.

El líder de La Libertad Avanza, que se impuso como el candidato presidencial más votado con el 30,28%, aseguró que está listo para afrontar cualquier tipo de escenarios y se ilusiona con llegar a la Casa Rosada tras los impensados números obtenidos en las PASO.

Detrás de Milei se impuso Juntos por el Cambio que, al sumar los sufragios obtenidos por Patricia Bullrich (16,75%) y Horacio Rodríguez Larreta (11,14%), capitalizó el 27,89%. Sin embargo, para Durán Barba estos números no son suficientes para meterse en el balotaje. “Si no tiene mucho cuidado y una buena estrategia, Cambiemos puede complicarse”, enfatizó Durán Barba. Y agregó: “Cambiemos necesitaba innovarse y presentarse como un cambio y no se presentó así”.

En cuanto a Unión por la Patria, el ecuatoriano dijo que “el gobierno hizo un análisis inverso de la realidad” y que entiende que “llegaron a su techo e hicieron la votación más lamentable del peronismo”.

En este contexto, Durán Barba afirmó: “Ha terminado un ciclo en el cual el kirchnerismo desapareció”. Y puso como ejemplo que en la interna oficialista “Grabois sacó un porcentaje más bajo del que se suponía” y que “Cristina Kirchner no está aportando demasiado”. De hecho, señaló que “en Santa Cruz tampoco les fue bien” y que “perdieron después de más de 30 años”. Para el consultor ecuatoriano, “el kirchnerismo llegó a su fin” con esta última elección.

Si se cumple la teoría de Durán Barba, Milei irá nuevamente a las urnas el 19 de noviembre donde se definirá quién será el presidente de los próximos 4 años. “Veo un caso de empate entre los tres. Están en el 30% los tres”, enfatizó.

Más allá del sorpresivo triunfo de Milei, Durán Barba recordó que las encuestas arrojaban que más de la mitad de los argentinos querían que asomara una fuerza nueva. “Estaban cansados del gobierno y la oposición. Si sumamos al gran ganador, que fue la abstención, y al segundo, que fue Milei, se llega a eso”, aseveró al referirse a que casi un 30% de los electores no fue a sufragar.

Por último, dijo que el primer puesto de Unión por la Patria en la Provincia de Buenos no es definitivo y anticipó que “si Juntos por el Cambio hace bien las cosas podría ganarle a Axel Kicillof”.

En ese distrito, el gobernador -que aspira a la relección- se impuso con el 36,37% de los votos. Detrás se ubicó Juntos por el Cambio (donde Néstor Grindetti y Diego Santilli disputaron la interna), con el 32,9%; y La Libertad Avanza, con el 23,79% que consiguió Carolina Píparo.

Con información de www.infobae.com