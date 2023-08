La mamá de Lali Espósito reaccionó a los dichos de su hija sobre Milei: "Nada que..."

Hacia las últimas horas del domingo 13 de agosto, se conocieron los resultados de las elecciones PASO 2023. Estos arrojaron que el candidato a presidente más votado fue Javier Milei, líder del partido La Libertad Avanza, y Lali Espósito no se guardó su opinión al respecto. La artista, que se encuentra de gira por España, provocó fuertes reacciones y su madre, Majo Riera, fue consultada acerca del enfrentamiento virtual con el político.

Lo cierto es que la intérprete de " Disciplina" quiso explicar su pensamiento político y justificó su reacción al triunfo de Milei, pero los usuarios de las redes sociales no aceptaron su opinión y criticaron a la artista por su estilo de vida. En ese sentido, Majo respondió sobre este debate que inició su hija.

El periodista Juan Etchegoyen contó que intercambió mensajes con la madre de la actriz e introdujo: "Le pregunté a la mamá de Lali si tenía ganas de decir algo ante este enfrentamiento porque todo el mundo está hablando de su hija y de Milei", sostuvo antes de revelar la respuesta de Riera.



El presentador afirmó: "Lo que me dice Majo es 'nada para decir', me escribió ese textual claro con una intención clara, no darle importancia a lo que pasó, pero esa frase dice mucho también o por lo menos a mí me da para pensar algo", reflexionó Etchegoyen.



"¿Habrán caído bien las declaraciones de Lali puertas para adentro? Familiarmente hablando, a mí me da la sensación que no, pero es simplemente una sensación después de que ella aparezca en todos los portales con Milei", agregó, y afirmó: "Lo aclararán en algún momento si es que tienen ganas, tampoco tienen por qué hacerlo, Lali es libre de expresar lo que quiera".

Y cerró: "Generalmente, cuando los artistas se manifiestan públicamente sobre política, esos dichos no son bien tomados porque genera grieta, es por eso que hay cantidad de artistas que de política no hablan, no quieren quedar pegados en ese sentido, yo celebro que se manifiesten por supuesto". Y esto era sabido por Lali, ya que ella, en su comunicado, expresó: "Podría no opinar nada, es lo más cómodo. Obvio. Pero no soy así".

Fuente: Infobae