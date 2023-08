Javier Milei le envió una advertencia a los líderes sociales: «Si tiran piedras los voy a meter presos»

Javier Milei profundizó en su plan de Gobierno luego de ser el triunfador en las elecciones PASO. El candidato libertario, entre sus propuestas, enfatizó en la quita de intermediarios en los planes sociales. Pese a la amenaza de los líderes sociales, el diputado nacional no mostró temor y advirtió que los meterá en prisión en caso de revueltas.

El líder de La Libertad Avanza explicó cómo achicará el Estado en caso de llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre. Con muchas más posibilidades que antes de las elecciones PASO, Javier Milei reivindicó su estrategia de quitar ministerios. Entre los que más se destacan está el Ministerio de Desarrollo Social, el cual se encarga de distribuir beneficios sociales.

Convencido de sus ideas, el legislador y candidato a presidente insistió en la idea de quedarse con ocho ministerios. Además del de Desarrollo Social, suprimirá el de Salud, Educación, Transporte, Diversidad y Géneros, entre otros. El libertario se animó a poner en jaque a los referentes sociales y les envió una advertencia en caso de obstaculizarle la administración.

El candidato con más voto en las PASO informó que le quitará la intermediación de los planes a las agrupaciones sociales. Como había sucedido con Mauricio Macri, Javier Milei fue consultado qué hará en caso de que quieran desestabilizarlo. “La pregunta es qué hago. Si tiran piedras, los meto presos, porque a la gente no le va a faltar la asistencia, pero saco a los intermediarios, a los chorros, saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien», indicó en LN+.

En ese sentido, el libertario demostró no tener temor por las herramientas que puedan utilizar los miembros de los movimientos sociales. «Si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto de ahí, a mí no me van a sacar. Si hay una persona que comete un delito, tiene que ir preso, tiene que pagar por eso”, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com