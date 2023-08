Macri se mete en la campaña para apuntalar a Bullrich y le envió un mensaje a Milei: “Con la motosierra no alcanza”

Las PASO del domingo dejaron a Juntos por el Cambio con gusto a poco. Sin dudas la principal coalición opositora no obtuvo los resultados esperados y el sorpresivo caudal de votos que logró Javier Milei los obliga a repensar la estrategia de cara a las elecciones generales de octubre. Con Patricia Bullrich consagrada como la candidata del espacio luego de ganarle la interna a Horacio Rodríguez Larreta, el primer paso de JxC para mejorar la performance fue que Mauricio Macri reapareciera para apuntalar la postulación de su ex ministra de Seguridad. Pese a que reconoció la necesidad de implementar muchos recortes como plantea el líder libertario, sostuvo: “Con la motosierra no alcanza”.

“Los libertarios son una realidad, pero Patricia y su equipo son experiencia. Sabe lo que hizo bien y mal. Ahora tenemos volumen”, dijo el líder del PRO en diálogo con LN+. Y agregó: “En 2015 la gente quería un gobierno educado y ahora hay una convicción de que hay que volver a trabajar, que es mentira que el Estado te salva. Hay que volver a un Estado al servicio de la gente. La importancia de la austeridad”.

Además, el ex mandatario afirmó que Bullrich “es la nueva líder del espacio” y aseguró que el doble comando en el poder no funciona: “Mi rol va a ser estar a tiro de cuando ella me necesite. Pero existe un solo presidente, no existen los dobles comandos, nunca lo he creído. Cuando doy charlas de liderazgos hablo de los roles claros. Con doble comando colapsa. Hay un solo presidente y tiene que rodearse de gente experimentada y capaz y recurrir al consejo cuando lo necesite”.

“Acá estamos eligiendo un presidente para conducir y tiene que entender que esto es muy complejo”, sentenció. Durante la entrevista televisiva, Macri reconoció que mantiene una buena relación con el líder de La Libertad Avanza y agregó: “Creo que Juntos por el Cambio es el que está más preparado, por la historia, para sacarnos de este lugar y para eso es importante el apoyo de los libertarios”.

Sobre el famoso “plan motosierra” que propone el líder libertario, Macri planteó que “la motosierra es fundamental”, pero aclaró que “tiene que ser parte de una caja de herramientas”. “Necesitás un bisturí, la lima, un martillo, una tenaza y la motosierra como un hecho fundamental, pero no es solamente con eso”, analizó. En ese sentido, reconoció que “los libertarios son parte del futuro que se viene en la Argentina”; sin embargo, resaltó la experiencia de la exministra de Seguridad para llevar adelante los cambios que necesita el país.

Consultado por el enfrentamiento de Milei con Bullrich, el fundador del PRO expresó: “Hablé con Milei y le dije que hay que entender que no todo son operaciones. Hay gente que no adhiere 100% a sus ideas. Él reacciona mal contra los ataques y las críticas. Yo tuve la suerte de aprenderlo en el fútbol. Es algo que tiene que recorrer. Las cosas que le pasaron durante la campaña no tuvieron que ver con operaciones de Patricia. Ella va de frente. No podemos tener otro presidente mentiroso”.

Macri también respondió sobre la posibilidades concretas que puede tener su espacio de realizar cambios que no logró implementar en su mandato, por lo que consideró: “Hoy hay un apoyo social más grande. La gente dudaba si valía la pena el esfuerzo. Milei demostró que es mentira que podes imprimir billetes y no pasa nada. Esas son mentiras, como que ellos nos habían desendeudado. Tomaron la deuda más grande de la historia, el triple de lo que tomé yo. El FMI le pide a Argentina que hagamos lo mismo que Paraguay”.

“Estamos en terrenos inexplorables, nunca al peronismo lo vimos colapsado. Hicieron todo en contra de la sensatez”, expresó al analizar al kirchnerismo. Además, resaltó que “la Argentina tiene un sector competitivo que es el campo. Nadie puede creer que sobrevivan con las retenciones. Lo mismo software, que se fueron muchos genios, lo mismo el turismo. Ni hablar de las posibilidades de la energía”.

Con información de www.infobae.com