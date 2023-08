El plan de Patricia Bullrich para sumar votos de cara a octubre: «La campaña de verdad empieza ahora»

Los resultados de las PASO para Patricia Bullrich no fue tan bueno, puesto que junto a Horacio Rodríguez Larreta superaron el 26% para Juntos por el Cambio. Poco más de la mitad de ese número le corresponde a la exministra de Seguridad, que de aquí al 22 de octubre debe sumar una gran cantidad de electores si quiere superar a Javier Milei.

Es por ello que su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, reveló cuál será la estrategia de campaña de la dirigente del PRO: «En Juntos por el Cambio creemos que es importante estar al lado de la gente, la Argentina está viviendo momentos muy complejos, el liderazgo de Patricia Bullrich y la campaña que hemos hecho hasta hoy no va a cambiar, vamos a seguir recorriendo el país«, anunció.

«La semana que viene continuamos con la campaña que venimos haciendo hasta hoy. Las PASO son las PASO y la elección general es diferente. Hay mucha gente que no votó, el 30 por ciento del padrón. Vamos a ir a buscar a esa gente», reveló Arenaza acerca de la estrategia que adoptará Patricia Bullrich para los próximos dos meses hasta las elecciones.

Además, aseguró que «la campaña de verdad empieza ahora. En estos días unimos los equipos de campaña de Patricia y Horacio Rodríguez Larreta y los equipos técnicos y ahora encaramos la campaña. Vamos a estar en la calle, al lado de la gente, buscando acompañar y entusiasmar», concluyó el funcionario del PRO en Radio Rivadavia.

¿Cuál era el otro plan de Patricia Bullrich?

Otra alternativa que podría haber tomado la ex ministra de Seguridad era la de enfrentar a Javier Milei para tratar de sacarle algunos votos y llevárselo para su espacio. Sin embargo, consideró que no era oportuno entrar en una disputa con el economista porque eso podría beneficiar a Sergio Massa, de Unión por la Patria, y prefiere no brindarle ese beneficio.

Con información de www.elintransigente.com