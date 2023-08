Unificar el tipo de cambio y alivio fiscal: tras las PASO, la Mesa de Enlace insistió con sus reclamos

Tras las elecciones del último domingo, los dirigentes del campo que conforman la Mesa de Enlace se volvieron a mostrar juntos y reiteraron los reclamos del sector a los candidatos a la presidencia de la Nación. Durante un evento privado, los representantes de los productores agropecuarios insistieron en la necesidad de aliviar la carga fiscal, contar con libertad al momento de comercializar la producción y unificar el tipo de cambio.

“Hay que recrear un marco de confianza”, dijo el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, quien agregó: “Si realmente no se da un primer paso para recuperar la confianza con dos o tres medidas, no va a ser fácil seguir adelante, porque la gente ya no le cree a nadie ni a nada”. En ese sentido, el dirigente enfatizó que entre las medidas requeridas, se encuentran la unificación del tipo de cambio y que se bajen las retenciones hasta su eliminación.

Por su parte, el titular de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, sostuvo que el sector además de protestar, también propone. “Hay una necesidad de formular una política productiva que imite a los brasileños. Tenemos que contar con una sola moneda y dejar atrás la abusiva presión impositiva”, dijo. Sugirió a los candidatos que incorporen gente del sector para formular dichas políticas, ya que “los políticos no saben cómo se hace ni sufren en carne propia las consecuencias”.

Por otro lado, la máxima autoridad de Coninagro, Elbio Laucirica, dijo que “hay que terminar con el costo argentino. En la actualidad despachar desde la Argentina un contenedor sale el doble que en Brasil”. Además, comentó que “la mayor preocupación de los productores de las cooperativas pasa por el atraso y la brecha cambiaria. Nuestra moneda tiene que ser competitiva, con nuestros mercados internacionales. A veces, esta medida de cuánto es el dólar termina siempre con este tipo de ajustes espasmódicos, abruptos, que la inflación te los come”.

A todo esto, los dirigentes expresaron su preocupación por la última devaluación post-PASO que aplicó el equipo económico, y que llegó al 22% en el dólar oficial. Al respecto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó la decisión oficial y agregó que “creer que el 20% de devaluación no iba a ir a precios es una ingenuidad. Pero no sorprendió a nadie. Tenemos que tener una idea de que no es tan difícil salir de esta situación. Cuando tenés un mundo demandante de lo que vos haces, lo único que tenés que hacer es hacer bien lo que hacés”. A lo expresado por Pino, el titular de CRA agregó que la devaluación del tipo de cambio “busca quitar confianza y previsibilidad, y hay miedo porque se hace muy difícil planificar”.

Elecciones y contactos

Durante la charla de la que participaron los dirigentes agropecuarios, Achetoni confirmó que durante las últimas horas hubo contactos con el Gobierno a partir de las idas y vueltas con respecto al cierre de las exportaciones de carne vacuna y también de lácteos, con el objetivo de frenar los precios al consumidor.

“Hubo contactos forzados por la coyuntura. Hay que terminar con la posición de que el productor es formador de precios. El productor fue la primera víctima de la sequía y con un Estado que no brindó la asistencia que se necesitaba. Hoy por el momento que se está transitando es necesario que nos unamos y darle tranquilidad al país”, dijo Achetoni.

Por último, los dirigentes opinaron sobre el resultado electoral del domingo. Al respecto, Pino aseguró que “nos sorprendió a todos los números de las elecciones. El 50% del padrón electoral es sub 40. Se trata de una nueva generación que tiene más o menos claro lo que no se quiere”, mientras que Laucirica sostuvo que las últimas PASO, “mostraron el hartazgo y el desaliento de la población por la falta de respuestas a los graves problemas que se atraviesan, y donde los productores agropecuarios no están ajenos a esa situación”.

