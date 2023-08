Hijo de peronistas, docente y karateca: quién es el hombre que escrachó a Pablo Echarri y Nancy Dupláa

El hombre que escrachó a Nancy Dupláa y Pablo Echarri en un aeropuerto decidió expresar su arrepentimiento y le pidió perdón a la pareja. No solo publicó un mensaje en su Instagram, sino que también concedió una entrevista en la que explicó que todo sucedió por “un impulso”.



El turista que estaba esperando abordar un vuelo es Iván Troitiño, un profesor de Educación Física y de Karate tucumano, dueño de un gimnasio. Además, es padre de cuatro hijos. En diálogo con Poco correctos, aseguró que creció “con padres justicialistas” y, desde joven, ha sido “un idealista” y tiene “amigos en el oficialismo” en Tucumán.

Troitiño contó que estaba haciendo una escala durante un viaje con su esposa por los 30 años de casados y coincidió con los artistas en un aeropuerto de Panamá. “Cuando llegamos ahí, aparecieron Pablo y Nancy y se generó un ambiente de incomodidad. Ellos han sido tan protagonistas en aquella época, salían a cada rato, ellos también escrachaban al gobierno. Esa incomodidad es la que se percibía en la gente y fue un impulso”, detalló y agregó en otro momento: “No es lo correcto. Esta herramienta es lamentable, pero parece que es la única que tiene la sociedad”.

El desencuentro ocurrió hace tres meses, pero el docente aseveró que decidió subirlo como resultado de una “charla triste el lunes en la noche”: “Nos juntamos con tres de mis hijos y salió el tema de lo duro que iba a ser, gane quien gane, y la sentencia de mi hijo, ‘me quiero ir de acá’, y quedé mal. Cuando el martes salió lo del tema del dólar, decidí subirlo y pasó lo que pasó”.

El video se viralizó y las reacciones de los internautas obligó a Troitiño a publicar un mensaje en su cuenta de Instagram donde se identificó como el autor del video y ofreció disculpas: “No está en mi naturaleza esto de los escraches”, admitió. En su red social, también confirmó que era “la cara de la gente” lo que lo llevó a reaccionar de esa manera y reiteró que les pedía perdón.

Durante su entrevista en eltrece, el tucumano confesó que se arrepintió de haber escrachado a los actores y luego publicarlo por “las consecuencias que genera para la familia y los amigos”.

En cuanto al hecho de que escrachó específicamente a Echarri y Dupláa, aseveró que él fue testigo de cómo ellos “criticaban tanto el dólar cuando estaba a $40″ y que, actualmente, no habían guardado “silencio” por la crisis.

Confirmó, además, que no volvió a tener contacto con los artistas, pero dijo que, si pudiera darles un mensaje, además de disculparse, les “rogaría que hicieran algo y que sean ecuánimes en la opinión que ellos dan. Son actores son famosos, no puede ser que no emitan ninguna opinión, que haya un silencio tan atroz, pero el silencio no solo es de ellos y es el que duele. El silencio que ellos hacen es cómplice, cobarde y fanático”.

Incluso, aseveró que le encantaría poder hablar de la situación política con Sergio Massa, por ejemplo, como no lo hizo con los actores. “Si tuviese la valentía de escucharme cuando me le acerque y le dé la mano, le digo eso y mucho más, pero no precisamente de forma violenta”.

Fuente: Ratingargentina