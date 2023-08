Tras salto del dólar blue post PASO, ¿llegará la calma con la plata del FMI?: qué prevén analistas

El dólar blue cerró el viernes en $720 con lo cual pegó un salto semanal de $115, luego de una semana vertiginosa en la cual llegó a cotizar a $795 en la city porteña y en algunas zonas del interior del país alcanzó $800. Y los analistas plantean que un factor clave para el rumbo del dólar informal y de las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, será que se concrete la llegada del desembolso del FMI por u$s7.500 millones.

Los analistas atribuyeron la disparada del dólar blue a la devaluación del 22% implementada el lunes último al fijar el tipo de cambio oficial en $350 hasta las elecciones de octubre, y a la profundización del proceso de dolarización ante la mayor incertidumbre electoral por el resultado de las PASO que ubicó en primer lugar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. El grupo Invertir en Bolsa (IEB) sostuvo que ese resultado fue "un cisne negro" para el mercado porque no estaba previsto en ninguna encuesta.

Los especialistas también vincularon el alza semanal del dólar blue a la aceleración de la inflación por el impacto de la devaluación, y a nuevas restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar con MEP y CCL. Pese a las trabas y la intervención oficial, las divisas financieras también sufrieron presiones y alcanzaron nuevos récords en la última semana,

Por ahora, el mayor beneficiado por el salto devaluatorio fue el Banco Central que en la semana acumuló compras netas por u$s658 millones por su intervención en el mercado cambiario ante más oferta de divisas pero principalmente por efecto de una demanda planchada dado que los operadores cuentan que no se registran autorizaciones de pagos de importaciones.

No obstante, los analistas prevén que esa dinámica compradora es transitoria debido a la estrategia de dejar fijo al dólar mayorista oficial a $350 hasta fin de octubre cuando se espera una aceleración inflacionaria a dos dígitos en agosto y septiembre por el traspaso a precios inmediato que se evidenció del salto devaluatorio, lo cual erosionará en un mes o mes y medio la mejora en el tipo de cambio real.

Así, la duda del mercado ahora es si con este esquema cambiario se llega hasta las elecciones de octubre o habrá un nuevo salto devaluatorio antes, algunos analistas creen que si, otros que no.

Dólar blue: ¿por qué cerró la semana con fuerte caída?

Tras una semana de mucha volatilidad, el dólar blue cerró el viernes en $720, con lo cual bajó $40 respecto a la jornada previa, pero verificó un alza semanal de $115, en el mes acumula una suba de $170, y en año aumenta $374. De esta manera, la brecha con el dólar mayorista oficial se ubicó en 105,7%.

El miércoles último la divisa informal había cerrado a un récord de $780, aunque durante esa jornada tocó en la city porteña $795 y en algunas zonas del interior llegó a $800. En las dos ruedas siguientes bajó fuerte.

En ese sentido, el analista Christian Buteler señaló que "hubo un overshooting (sobrerreacción), las manos grandes que manejan el blue habían desaparecido 10 días antes de las PASO con el billete en $550, y volvieron el miércoles cuando el billete tocó $795" lo que aumentó la oferta en el mercado informal.

Por su parte, el economista Federico Glustein adjudicó la caída a que $780 "era un valor muy elevado, había pocas operaciones. al tiempo que por la gran brecha de 10% hubo mayor demanda en el MEP que estaba en torno a $660, y permitió rulos interesantes". A su vez, la economista Natalia Motyl remarcó que "estas sobrerreacciones y correcciones a la baja son muy comunes en el contexto actual" de incertidumbre.

Para el analista Gustavo Ber "el dólar libre aflojó las últimas ruedas tras la vertiginosa escalada previa ya hasta niveles de pánico y con algunos operadores tentados por las elevadas tasas (TEA: 209%)" .

Dólar blue: ¿el desembolso del FMI traerá más calma?

En plena escalada del blue y remarcación de precios, el ministro de Economía Sergio Massa sostuvo que el salto devaluatorio del 22% fue consensuada con el FMI como condición para la llegada del desembolso de u$s7.500 millones, aunque admitió que el organismo exigía inicialmente un ajuste del tipo de cambio 100%, y luego de 60% Pero los economistas cuestionaron que la devaluación hecha sin un plan económico integral y en un clima de más incertidumbre electoral "no fue efectiva en reducir la brecha cambiaria" entre el dólar oficial y los alternativos que se mantiene por arriba del 100%.

Massa viajaría el martes a Washington para estar presente cuando el directorio del organismo trate el miércoles 23 de agosto el caso argentino, en el que se espera que apruebe formalmente el acuerdo técnico y el envío de desembolso. En este contexto, en IEB plantean que "será clave para el gobierno conseguir el desembolso de u$s7.500 millones si quiere volver a encauzar la actual turbulencia".

En sintonía, Motyl afirmó que en la actual coyuntura "lo único que traerá alivio es que entren los desembolsos del FMI, cualquier otra medida será insuficiente para calmar a los mercados". Y estimó: "Hoy el piso del dólar blue está en $700. La dinámica de los próximos días dependerá de si ingresan o no los desembolsos. Si llegan, puede bajar a $700, sino volverá a presionar a los $800".

Para Glustein, el rumbo del blue "dependerá de los desembolsos del FMI, cuánto dinero llegue, y de otras variables como por ejemplo los incrementos inflacionarios de segunda ronda tras la devaluación que pondría en jaque las cotizaciones". El economista dijo que el ingreso del desembolso "podría traer calma porque se sumaría a reservas" por lo que el blue "puede bajar y romper el piso de $720, pero posiblemente hacia fin de mes retome algo de impulso hasta $740".

Por su parte, Ber comentó que "no espero que el blue se siga desinflando demasiado más ya que la acelerada inflación empuja de fondo, y no creo que los desembolsos modifiquen la dinámica del dólar, ya que se aplicarán a pagar compromisos con el propio organismo y no serían utilizados para las intervenciones en los financieros".

En sintonía, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go juzgó que "no creo que ayude a calmar la tensión cambiaria porque no es creíble que mantenga el tipo de cambio fijo a $350, no es sostenible con la aceleración inflación que habrá, y porque se perdió un ancla". Al respecto, el economista alegó que previo a las PASO "tenías un ancla que era por un lado los dólares que iba a conseguir Massa, y por otro la expectativa de que iba a ganar Juntos por el Cambio de manera fuerte, y que así subiera el precio de los activos y bajara la brecha"

"Hoy con el escenario donde se plantea que (puede ganar) alguien que quiere dolarizar, perdiste ese ancla, y con la devaluación hay reclamos salariales y un conjunto de presiones inflacionarias que no las podes controlar . La pérdida de situación presente y de expectativa futura es lo que desancla la economía y lo que hará sostener las presiones cambiarias", argumentó.

¿Hay riesgo de otra devaluación previo a las elecciones?

Massa sugirió en los últimos días que parte del desembolso del FMI se usará para intervenir en el mercado cambiario y mantener a raya a los dólares financieros. Sin embargo, los economistas retrucan que no quedará mucho disponible para ese fin. Y es que remarcan que del desembolso por u$s7.500 millones alcanzaría para cubrir los vencimientos que hay con el propio FMI hasta octubre, dado que hay que devolverle u$s1.000 millones a la CAF,. otros u$s750 millones a Qatar, y unos u$s1.400 millones China (del swap) que se usaron en junio y julio para cancelar también compromisos con el Fondo".

En este marco, Menescaldi remarcó que el desembolso que vendría por u$s7.500 millones es " básicamente para pagarle al FMI y devolverle a Qatar, a la CAF. y a China, con lo cual a Massa no le va a quedar mucho para intervenir en el mercado cambiario"

"Es un error dejar el tipo de cambio fijo en $350. Se corre el riesgo de tener que hacer otro salto devaluatorio antes de octubre, porque la devaluación que hizo con la aceleración de la inflación, sin poder anclar expectativas en un mes o mes y medio se esfumó. Y si no devalúan, tendrán que implementar algún nuevo dólar agro", vaticinó.

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras también ve "riesgo de que este esquema no logre mantenerse hasta octubre, sobre todo porque el volumen de operaciones en el MULC no ha crecido luego de devaluar un 22% en un día, se desplaza demanda de importadores hacia dólares alternativos y la brecha ya está arriba del 100%"

Y subrayó que las cotizaciones en la plaza del dólar futuro reflejan que los inversores tampoco creen que se podrá mantener el tipo de cambio: "el mercado asigna mayores chances (de devaluación) a medida que se aproxima a octubre"

Por su parte, la consultora FMyA enfatizó que en la última semana "queda inaugurado el Plan Octubre", que consiste en cumplir la promesa de dejar congelado el dólar oficial en $350 hasta al menos las elecciones del 22 de octubre". Y acotó que "Ahora el mercado se pregunta de nuevo si este "Plan Octubre" llega o hay otro salto cambiario".

"Resta saber el detalle(del acuerdo) y si el desembolso podrá usarse para contener el dólar paralelo y cuánto podrá liberar para pagar Importaciones. Dólar soja puede aparecer de nuevo. Como escenario gase, ahora asumimos que llega al 22 de octubre, con brecha alta pero logra evitar otro salto cambiario oficial" ya que eso implicaría "otro salto al vacío del Gobierno, Y de Argentina".

Para Motyl, "si ingresan los desembolsos, que son más respaldo al peso, seguirán con el tipo de cambio atrasado por fines políticos, no veo una nueva devaluación ya que podría volver a desestabilizar los mercados".

Reservas: BCRA volvió a terreno comprador

Tras la devaluación, el BCRA retomó la postura compradora en el mercado cambiario, y en la semana registró un saldo positivo de u$s658 millones. De esta manera, la entidad monetaria alargó la racha compradora por quinta jornada consecutiva. Así, el saldo neto comprador que el BCRA acumula "en agosto ya supera los u$s797 millones", y suma un monto de u$s1.711 millones desde el lanzamiento del dólar agro renovado a $340 el 24 de julio último.

Ese esquema diferencial perdió relevancia al fijarse el dólar oficial a un valor superior, en $350, por lo cual la liquidación del sector cayó significativamente en el marco de una paralización en la actividad del agro.

Los operadores destacan que la racha positiva del BCRA se da en un contexto de mayor oferta de divisas tras la devaluación y en un escenario donde "no se registran autorizaciones de pagos de importación, y eso plancha la demanda en el mercado".

Al respecto, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios señaló que "la demanda destinada al pago de importaciones y de obligaciones con el exterior sigue comprimida por efecto de las regulaciones y por fallas administrativas de los sistemas que autorizan las operaciones, generando un espacio muy favorable para que el Central recupere reservas".

A su vez, Menescaldi subrayó que "la única manera que están consiguiendo dólares es limitando muy fuertemente los pagos de importaciones".

Pese a la racha compradores, en PPI señalaron que no hubo una gran mejora en las reservas. Y precisaron que "las reservas netas subieron desde un mínimo histórico de -u$s10.658millones a -uSs10.305 millones", y remarcaron que "suben menos que lo comprado en el MULC por la intervención en el dólar MEP".

En PPI también auguraron que la racha compradora del BCRA es un "fenómeno transitorio" al alegar el efecto de "la devaluación real se erosionaría en apenas un mes en base a nuestras estimaciones de inflación de agosto y septiembre (piso de 10% y 15%, respectivamente), por lo que, en breve, estaríamos en un escenario propicio para que nuevamente se trabe la liquidación de los exportadores en el MULC".

* Para www.iprofesional.com