El padre de Jésica Cirio sufrió un infarto y fue internado de urgencia: "Está en terapia intensiva"

Hace años que Jésica Cirio no tiene relación con Horacio, su papá, pero en las próximas horas, esto podría cambiar. Según informó el periodista Juan Etchegoyen, el padre de la modelo sufrió un infarto y fue internado de urgencia.



"Urgente. Internaron de urgencia a Horacio, el padre de Jésica Cirio. Sufrió un infarto en su casa y debieron trasladarlo de inmediato al Sanatorio Bernal. Tienen que colocarle dos stent y ya le pusieron uno. Se encuentra en terapia intensiva", escribió Etchegoyen en su cuenta de Twitter.



Según reveló el periodista, la conductora aún no se acercó al Sanatorio a ver a su padre: "Horacio continúa en terapia intensiva y están esperando a ver como reacciona ante el stent que le colocaron ayer. Me dicen que Jésica pidió estar al tanto de todo pero que no se acercó a la clínica hasta ahora".

¿POR QUÉ SE PELEARON JÉSICA Y HORACIO CIRIO?

Este vínculo se rompió hace más de una década y aunque no se saben los motivos del distanciamiento, todo apunta a que fue en el momento en el que Horacio comenzó a aparecer en los medios, reclamándole que se ponga en contacto con él.

“No le encuentro explicación a la enemistad tan prolongada con mi hija. Yo estoy seguro de que no le hice nada grave más que salir en los medios. No sé si para ella fue un bochorno o no, pero tan grave no fue. Ya van diez años que dejó de hablarme y no es fácil…no es una hija que la dejás de ver y no la ves más, la veo en todos lados, en una revista, en internet, en la televisión”, explicó el año pasado Don Cirio.

Por otro lado, Horacio reveló que nunca pudo conocer a su nieta: "Tengo muchas ganas de verla y sinceramente pedir como corresponde un régimen de alguna visita. A veces lo pienso y digo pero, ¿si ellos no me quieren ni ver, los voy a obligar a algo por ley?. Cuando ella crezca, yo supongo que va a preguntar ¿qué pasó con mi abuelo? Y no sé qué le van a decir”.

