VILLA ELISA: diseñada y destinada a ser una Villa de Bienestar

Su historia

Villa Elisa fue fundada en 1890, y forma parte de un proceso que transformaría profundamente la esencia Argentina, el fenómeno inmigratorio. Tres o cuatro corrientes bien definidas constituyeron prácticamente el total de la población de la Colonia original: piamonteses (italianos de la región del Piemonte), Valesanos (suizos provenientes del Cantón de Valais), Saboyanos (franceses provenientes a la parte francesa - a la fecha de fundación de Villa Elisa- recientemente escindido Reino de Saboya) y Vascos (provenientes de la parte española).

Para entender bien esta parte del proceso colonizador es necesario analizar las causas de la emigración en Europa y de la apertura de Argentina.

Un gran número de los primeros pobladores de Villa Elisa, provenían de la Colonia San José, flags new emigrantes, o son los hijos de los primeros inmigrantes que buscan independizarse y formar su propia familia aquí, o son los propios inmigrantes que desean continuar su crecimiento y no pueden hacerlo en su colonia. Una gran parte también son inmigrantes llegados a la Argentina por esos años, la mayoría individualmente, y no como parte de contingentes como lo eran a principios de la era de la colonización.

Héctor de Elia escribe al margen de uno de los libros de su biblioteca: “En 1890 el señor de Elia introdujo por los puertos de Colón y Concepción del Uruguay 367 familias de inmigrantes”, pero no mencionó si lo hizo individualmente, o como parte de un contingente.

Para conocer la forma de vida de los primeros inmigrantes que llegaron del viejo continente, saboyanos, piamonteses, valesanos; todos de origen alpino o los vasco - españoles, nada mejor que visitar el Museo de la Estancia “El Porvenir”. (www.museoelporvenir.com.ar)

En Villa Elisa, ciudad jardín entreriarra, estas invitado a descubrir: sabores, almacenes de campo plagados de nostalgia, aguas termales saladas, recuerdos sobre las vías, una Granja temática, y toda la historia y cultura local.