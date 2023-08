Andrés Nara, y una fuerte reacción a la cautelar que le puso Wanda: "No existo"

La relación de Wanda con Andrés Nara es desde hace un tiempo rocosa y distante. Ante el problema de salud de la mediática, parecía que el vínculo iba a mejor, pero sucedió todo lo contrario. Tanto que la ex conductora de "MasterChef Argentina" le puso un "bozal legal" a su padre y a Alicia Barbasola, su esposa, para que no puedan hablar sobre su estado médico.

Desde que se rumoreó sobre una complicación en la salud de Wanda, el padre de Zaira Nara ofició varias veces de vocero oficial, aunque sin el permiso de su hija. Este motivo llevó a la esposa de Mauro Icardi a tomar medidas legales al respecto, así como para que no pueda referirse ni a ella ni a sus hijos.

"Yo desaparecí. Mucho manoseo y no estoy para eso. Ya está. Me cansé", expresó enojado por no ser convocado para el "Bailando 2023" en un móvil que hizo junto a su esposa, Alicia Barbasola, para "Socios del Espectáculo" (El Trece).

"Cuando era divertido estaba bien, pero cuando se hace mucha cosa, ya está. Me corrí, pero ella está para ir. Me hinché", sostuvo Nara, a la vez que señaló que su novia todavía quiere ir al reality show de Marcelo Tinelli que irá por la pantalla de América.

Ante la pregunta de si mantiene contacto con Wanda, tras el "bozal legal" que le puso desde Estambul a él y a Alicia, se mostró molesto. Y arrojó una contundente frase: “No puedo hablar de ese tema. Es más, no hablo nunca más. Olvidate. Hacé de cuenta que no existo”, enfatizó con notable enojo.

Sin embargo, Barbasola sí se metió en la polémica con una tajante opinión: "Kennys no tiene cautelar", señaló sobre el íntimo amigo de Wanda Nara, lo que acompañó con frases en tono amenazante contra el estilista de imagen.

Fuente: Infobae