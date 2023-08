Florencia Peña y Marina Calabró tuvieron un feroz cruce

Dos famosas protagonizaron una pelea que nadie veía venir. La panelista de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), Marina Calabró, cuestionó el casting del programa Got Talent Argentina (Telefe), que todavía no salió al aire, y Florencia Peña, una de las integrantes del reality show, salió al cruce.



La actriz aseguró en una entrevista con Primicias Ya que Marina Calabró “trabajar a partir y con la maldad” y que por eso no iba a puntualizar absolutamente nada de lo que la periodista había dicho sobre el ciclo que está por arrancar.

Cómo empezó la inesperada guerra entre Marina Calabró y Florencia Peña

La guerra entre Marina Calabró y Florencia Peña se inició luego de que Marina Calabró tuviera palabras muy duras contra el programa que dará la oportunidad a algunos artistas que compartirán sus talentos.

La periodista, en el programa Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), aseguró que el casting es “flojeli”, ya que, según ella, “no es realmente federal y es medio sui generis”. “No se hizo con el debido tiempo”, lanzó.

Eso le molestó a Florencia Peña que, en la fiesta del lanzamiento del ciclo, cuando le consultaron por las críticas de la panelista de Lanata, eludió responder con una fuerte indirecta. “No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van asombrar”, explicó.

La bronca de Peña habría arrancado unos días atrás, cuando Calabró había dicho, también al aire de la radio, que la actriz no había terminado el colegio secundario, lo que la obligó a explicar en LAM (América) la situación. “No terminé el secundario porque me quedaron dos materias de quinto año, matemáticas y química. No fui a un conservatorio. Todo lo estudié en privado”, había dicho.

Ahora, en una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Calabró volvió a referirse a la bronca de Peña. “Vive enojada conmigo. No sé por qué se hizo cargo de una crítica al casting de Got Talent”, sostuvo.

Luego, la columnista de Radio Mitre sostuvo que los castings son “muy costosos” porque “para tener una cobertura federal tenés que estar en todos lados”. “Lo hicieron en lugares donde Telefe tiene repetidoras, y bueno. También, empiezan a aparecer los talentos repetidos, donde viste en otros programas. Hay como un circuito alrededor”, opinó.

Sobre el final, Calabró chicaneó a Peña. “Esta bien, le tiran de la lengua, no me escuchó y se embala. Nunca hablo con ella. Ella parte de un supuesto que tengo un problema personal. ¿Por qué voy a tener un problema con alguien con la que no trabajé, con la que no tuve ningún roce?”, se preguntó, para cerrar.

Con informacion de Todo noticias.