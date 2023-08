Internaron a Luis Ventura

En las últimas horas comenzaron a circular fuertes rumores que indicaban que Luis Ventura estaba internado. Lo cierto es que el periodista le confirmó a TN Show que permaneció dos días en la Clínica Trinidad de Quilmes.



“Lo llamé a mi amigo Hugo Bernsten, director de la Trinidad de Quilmes, para internarme como hago todos los años. Me hago una batería de estudios para ver como anda todo”, le dijo el presidente de APTRA a este medio.

Consultado sobre los resultados de ese control de rutina, explicó: “Del cerebro estoy bien, del corazón estoy bien... y la glucemia está ahí, al límite”. Es por esta razón que el conductor de Secretos Verdaderos (América) se someterá a una estricta dieta: “No puedo comer pasta, carbohidratos, bah, todo lo rico”.

“Por el momento las salidas con mis amigos quedarán circunscritas a otros menúes”, aseguró Ventura. Además, la próxima semana se operará, aunque no quiso dar mayores detalles: “Es una intervención íntima mía, privada, que la quería hacer ahora, pero como tengo un viaje y no quería que me interfiriera con eso, la pasé para más adelante”.

Por último, contó que quiere operarse de la cadera porque tiene la cabeza del fémur “hecha mier...”. “Eso me limita la actividad física que es fundamental para bajar de peso”, señaló, al tiempo que aclaró que su paso por el quirófano será en los primeros meses del 2024.

“Quiero volver a transpirar la camiseta, jugar un partidito de paddle, un picadito entre amigos, no solo estar detrás de la línea como DT de Victoriano Arenas”, cerró.

Con informacion de Todo noticias.