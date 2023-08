"Me amenazaba": Estefi Berardi se animó a contar la dura situación que le hizo pasar Jesica Cirio

En Telefe, estamos presenciando momentos críticos no solo debido a la introducción de nuevos programas, sino también por un incidente preocupante que involucra a una de sus personalidades, quien tuvo un comportamiento inaceptable hacia Estefi Berardi.



Las autoridades de Telefe están en estado de alerta en relación a una de sus figuras, ya que ha estado mostrando una serie de actitudes que han generado descontento. La protagonista de este incidente es Jésica Cirio, miembro del equipo de La Peña de Morfi, el programa que fue conducido anteriormente por Jey Mammón y ahora por Georgina Barbarossa.

La acción que llevó a cabo la modelo consistió en comunicarse con la periodista de entretenimiento Estefi Berardi, ya que se sintió incómoda debido a una noticia que había dado acerca de que la presentadora de La Peña de Morfi estaría en una relación sentimental con una nueva pareja. "Me habló súper mal por privado. Me dijo unas cosas que me hicieron mal y me sorprendió la manera".

"A Jesica le molesta cuando hablan de su vida, pero hace un espectáculo de la misma. Me amenazaba con revelar cosas. Me trató más o menos como prostituta a través de mensajes", agregó la panelista.

Además de eso, Berardi mencionó que fue amenazada con perder su empleo y debido a la actitud de Cirio, está considerando no proporcionar más información relacionada con ella.

Fuente: Ratingargentina