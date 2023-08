Anabel Sánchez se animó a darle tips a Pampita sobre cómo desfilar

Anabel Sánchez es una de las 30 figuras que participarán del Bailando 2023 (América), el programa de Marcelo Tinelli que se estrenará el próximo 4 de septiembre, de no mediar ningún inconveniente que obligue a demorar su debut.



La joven de 18 años que se hizo viral por su casting casero para Vogue apareció en un video en las redes oficiales del Bailando y mostró cómo, de a poco, está perfeccionando su caminata. “Acabamos de terminar de ver la caminata de Pampita y la caminata de Moria”, introdujo la chica de San Francisco Solano.

Sobre el desfile de las juezas del ciclo de “El Cabezón”, Sánchez destacó: “Algo que me encantó mucho de Moria fue su entrada, porque ella entra como con pasos, los brazos, y entra, y entra. Y algo que me encantó mucho de Pampita es que ella tiene mucha sensualidad, y entonces como que ella camina y mueve todas las caderas y va, y va, y eso me encanta”.

Acto seguido, se animó a darles un consejo a ambas para corregir su caminata: “Algo que siempre me aconsejaron y que también se los recomiendo a ellas, que es un tip que me corrigen mucho también, es el tema de los brazos y estirar bien las piernas, porque eso te hace ver como más alta ¿Puede ser?”. “Eso es algo que también estoy practicando mucho”, cerró.

En las redes, los usuarios se hicieron eco del video de Anabel y expresaron sus opiniones al respecto. “¿Acaba de aconsejar a Pampita? ¿Justo a Pampita?? Qué tupé”, “¡Anabel es todo lo que está bien! ¡Ya la quiero en la final!”, “Esta chica me cae muy bien”, “¡Lo bien que le tiene que ir a esta chica! Me encanta” y “Jajaja, ¿cómo vas a querer aconsejar a Moria y a Pampita?”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Con informacion de todo Noticias.