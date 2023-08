Telefe está cansado de los escándalos de Jesica Cirio y trascendió la dura decisión que tomaría con ella

En las recientes horas, Jesica Cirio se vio involucrada en un nuevo escándalo después de las acusaciones de maltrato presentadas por Estefi Beraldi. Como resultado, ha surgido información acerca de que Telefe está evaluando el futuro de Cirio como presentadora de "La Peña de Morfi".



Beraldi compartió en el programa "Mañanísima" que dejó de discutir sobre la separación entre Cirio y Martín Insaurralde después de recibir una llamada intimidante de la modelo. “Me habló súper mal por privado. Me dijo unas cosas que me hicieron mal y me sorprendió la manera”, declaró Berardi.

“¿Me están mandando a seguir? ¿Por qué todos le tienen miedo? Me dio miedo las cosas que me dijo”, afirmó la panelista de Mañanísima.

La decisión que podría tomar Telefe con la conductora de La Peña de Morfi

En Telefe se escuchan rumores que expresan su agotamiento frente a los problemas con Jesica Cirio. En las últimas semanas, ha estado vinculada a situaciones problemáticas, comenzando con su comportamiento durante la partida de Jey Mammón, su colega de programa.

Sin embargo, las controversias no terminaron allí. Su uso inadecuado de las redes sociales también ha causado que se eleve su perfil mediático en los programas de espectáculo. Estos factores están llevando a la "famosa mesa chica" a evaluar su relación con Cirio y su participación en el programa "La Peña de Morfi", según informaron desde "PRONTO". Parece que su historial de involucramiento en conflictos está afectando su continuidad en el programa.

Fuente: Pronto