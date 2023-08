Aseguran que el ex de Fátima Florez “ se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes”

. Fátima Florez y Norberto Marcos se separaron tras haber compartido una larga relación durante más de dos décadas. Esta semana se generó revuelo por la confirmación del nuevo romance de la artista y Javier Milei, el líder del partido La Libertad Avanza que más votas obtuvo en las PASO celebradas el 13 de agosto.

Como en cualquier ruptura, deberán hacer una división de bienes en la Justicia, ya que el productor no solo era su pareja, sino que también se desempeñaba como su socio comercial y representante, por lo que se encargaba de manejar su carrera artística y las finanzas.



La periodista Nancy Duré dio detalles de esta situación compleja en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece). El 6 de abril, Fátima confirmó la separación de Norberto, aunque el distanciamiento fue antes y ya había trascendido en los medios. El 11 de mayo, ella viajó a Europa por un mes y él la despidió pensando que se iban a reconciliar.

El 1 de julio, la humorista regresó a Uruguay por unos shows y con el productor se quedaron en un hotel y pernoctaron. Norberto creyó que estaban juntos, pero Fátima dio por finalizada la relación. En ese momento, él sospechó que algo raro pasaba, sin imaginar que ella ya estaba hablando con el libertario.

Este lunes, la periodista Marina Calabró confirmó que Florez y Milei están juntos desde hace 45 días. Entonces el noviazgo habría comenzado el 5 de julio, solo unos días después de que la actriz tuvo un reencuentro con Marcos. Por este motivo, el productor estaría decepcionado con su expareja.

“Norberto se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a su nombre. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”, explicó Duré.

Otro tema conflictivo es que Norberto tiene los derechos de los personajes y los shows de Fátima, por lo que tendría una herramienta para negociar. “Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo”, agregó la periodista.

Antes de conocer a Fátima, Norberto estuvo en pareja con Maite, la madre de su único hijo, Federico. Ellos se casaron, pero nunca se divorciaron. Durante 22 años, el productor y la artista estuvieron juntos y lograron ganar mucho dinero con los espectáculos y las giras. Al parecer habrían comprado un total de cinco propiedades que están a nombre de Florez.

En Socios del espectáculo, Paula Varela había asegurado que Norberto se enteró por la prensa del nuevo romance de Fátima y que estaba muy dolido ya que apostaba a una reconciliación. Además habló de su cuadro de salud: “Él me dice que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble”, agregó la panelista. Además, sostuvo que a raíz del romance entre Fátima y Milei, el productor no la estaría pasando bien. “Dice que él está comiendo, por ejemplo, y de la nada llora”, cerró.

Fuente: Pronto