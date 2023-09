Antofagasta de la Sierra y Campo de Piedra Pómez Catamarca

Se puede visitar todo el año, ya sea en excursiones o en vehículos 4x4 en compañía de guías locales. La mejor época es de septiembre a noviembre y de marzo a abril.





Para conocer



Campo de Piedra Pómez



Un “mar” de roca blanca a más de 3 mil metros de altura, resultado de la actividad volcánica y con crestas rosadas y espectaculares formaciones. Hay quienes dicen que parecen “olas petrificadas” en la inmensidad cuyos colores varían según el momento del día.

El acceso principal es desde la localidad de El Peñón. El recorrido se hace en vehículos 4x4 con guía o contratando excursiones. El ingreso es arancelado.





Salar de Antofalla



Uno de los lugares más inhóspitos e inaccesibles de la Puna a 3 mil msnm. Este salar está a los pies del imponente volcán de Antofalla y a 25 km de la localidad del mismo nombre.

En el salar impacta la formación Ojos de Campo: géiseres apagados de agua salada con diferentes tonalidades azules, verdes y anaranjados. Se accede en excursiones en 4x4 con guías autorizados.

Cerca, las aguas termales Botijuelas, forman un bello paraje escondido entre los cerros con aguas de hasta 40°C.

Salar del Hombre Muerto



Uno de los yacimientos más importantes de litio y sales de bórax. En el recorrido se aprecian desiertos, lagunas con flamencos, salares, plantas salificadas, fumarolas y ríos con aguas termales.

A orillas del salar están las ex minas de oro de Incahuasi (explotadas primero por los incas y luego por los jesuitas) y parte de la historia de los incas: hay ruinas del complejo habitacional, grandes socavones que conforman la galería, una iglesia, vías de acceso y hornos de fundición.



Reserva Provincial Laguna Blanca



Reúne varios picos montañosos de más de 6 mil msnm y es hogar de comunidades originarias.

Entre septiembre y principios de diciembre se puede participar del Chaku o esquila de la vicuña, una práctica ancestral que permite el manejo sustentable y la obtención legal de lana de vicuña para producir ponchos y mantas.

En la reserva, la laguna Grande resguarda flamencos cuya población supera los 18 mil ejemplares durante el verano.



Volcán Galán



La zona forma parte del circuito del volcán Galán, conocido como “El Coloso de la Puna”: su boca mide 42 km de diámetro y en su interior, la laguna Diamante, es refugio de flamencos rosados y patos

En el extremo sur del volcán hay hervideros o fumarolas, rocas vivientes de 3800 millones de años con alta concentración de azufre y salinidad y con agua que brota del suelo a 80° C.



Cómo llegar y moverse



Antofagasta de la Sierra está a 597 km de San Fernando del Valle de Catamarca. Casi todo el trayecto es de asfalto (solo 30 km son de ripio). La última parte del camino es de altura. Si no se va en auto o no se quiere manejar en altura, se pueden contratar excursiones en San Fernando o en la localidad de Belén.

Una vez en Antofagasta, se realizan excursiones en 4x4 para conocer los atractivos cercanos.Antes de viajar, consultá el estado de las rutas en la oficina de turismo más cercana. ¿Cómo evitar el "mal de altura" o apunamiento? Leé estas recomendaciones para cuidar tu salud.





Dónde alojarse



Antofagasta de la Sierra cuenta con la mayor oferta de servicios de la zona y es un sitio ideal para hacer base.

El Peñón tiene una oferta más sencilla y algunas casas de alquiler. Es importante asegurar el alojamiento previamente, ya que la disponibilidad de plazas es reducida.

Fuente: larutanatural.gob.ar