Dólar soja 4: las claves del anuncio que beneficiará a los productores de soja

El Ministro de Economía Sergio Massa anunció una batería de medidas el domingo, entre los que se encontró algunos anuncios para el campo. Uno de ellos y el que recogió mayor interés para el sector está vinculado con un nuevo dólar soja 4, que pasó desapercibido pero representa una mejora para los productores sojeros teniendo en cuenta que, tras la devaluación, las liquidaciones venían reticentes.

Según dio a conocer el Ministerio de Economía, la novedad del Programa de Incremento Agroexportador (PIE, como se lo denomina comúnmente al "dólar soja") es que garantiza un 25% de disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja para procesar. Todo esto en el marco de una fuerte contracción en las reservas que dispone el Banco Central (BCRA).

David Miazzo, Economista de FADA en su cuenta de Twitter indicó que esta medida representa para los agroexportadores un dólar a $437,50, mejor que los $350 del mercado oficial.

Partiendo de un FAS (precio teórico de la soja para la exportación) de US$ 340, los agroexportadores van a poder liquidar un 75% al dólar oficial ($350) y un 25% al dólar CCL ($700). Esto da un nuevo "dólar soja" de $437,50, una suba del 25% sobre dólar oficial.

¿Cómo impacta en el precio de la soja? "El poder de compra de la exportación, subiría de los actuales $120.000 a $150.000 por tn de soja. Aunque el mercado disponible estaba en $130.000-$135.000", puntualizó Miazzo.

"Sería una especie de nuevo dólar soja, pero está vez el incremento en lugar de generarlo con el Banco Central pagando más, se genera con el exportador liquidando al dólar libre (contado con liqui). Esto no generaría mayor acumulación de divisas, porque ese 25% se va al mercado privado, no lo compra el Central Si ayudaría a generar oferta de dólares en el mercado libre, lo que podría contribuir a bajar la brecha, no sé en qué medida", agregó.

El economista explicó que el dólar CCL, al cierre del viernes, si se hacía con AL30 daba $699, si se hacía con GD30 $710: "Con esto quiero aclarar que dependiendo el instrumento con el que se haga el tipo de cambio resultante puede mejorar unos pesos".

¿Qué pasó tras la devaluación?

La devaluación que se implementó el lunes pasado, provocó que el dólar mayorista pase a cotizar $350. Desde entonces, los exportadores de granos y economías regionales que accedían a ese tipo de cambio diferenciado (a través de la rueda CAM 9 del MAE), empezaran a operar a través del dólar oficial como se hacía tradicionalmente (CAM 1).

Lo que ocurrió finalmente es que comenzó a haber una distorsión entre el precio del dólar soja ($340) y el precio del dólar oficial ($350). Pero sumado a eso, bajó el incentivo por liquidar. Según expresó un informe de la Universidad Austral la semana pasada, "la ventaja de estar obteniendo "un plus" por el grano, desapareció y la intención de venta mermó".

La "zanahoria" que ofrecía el Gobierno para que el campo liquidara terminó por no ser un incentivo suficiente, y muchos decidieron retener granos para liquidar a un precio mayor. "La industria convalida un contramargen importante. Pero como no se descartan turbulencias a futuro, y la plataforma de Milei apunta a eliminación de la brecha, baja de derechos de exportación y mayor apertura, no hay muchas razones para vender”, profundizó.

Por otra parte, los candidatos presidenciales como Javier Milei y Patricia Bullrich hablando de eliminación de retenciones, también actúa como un incentivo para retener. Así lo explicó también el informe de la Universidad Austral: “Si esto es así, se transforma en un fuerte incentivo a retener granos, y tampoco a vender de la campaña nueva, salvo que los valores impliquen muy buena rentabilidad”, analiza.

Nuevo dólar soja: ¿cuál es la opinión del campo?

Por el momento, faltan algunos detalles de la letra chica sobre la medida, pero se estima que a través de la compra venta de bonos los agroexportadores nucleados en CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales) operarían en el segmento Contado con Liquidación.

Voceros de CIARA-CEC afirmaron no tener mayores detalles de las medidas. “Desde el ministerio de Economía se anticipó que seremos convocados en la semana a los efectos de conocer la forma, plazos y condiciones de su implementación”, indicaron.

Sobre la reacción de los productores, el especialista Dante Romano, de la Universidad Austral considera que sería interesante si el productor tuviera forma de dolarizar esos pesos al tipo de cambio oficial. “Esto se puede lograr en la cuenta chacarero, pero ya hay mucho dinero allí, y muchos empiezan a manifestar temor. Otros podrían achicar deuda o comprar insumos. Muchos ya lo hicieron, y otros se van a topar con el problema de que los proveedores siguen con mucha incertidumbre por el famoso impuesto país del 7,5%, por lo que no hay dan precios”, estima.

Igualmente, para Romano lo que sucede a nivel político con las elecciones de octubre también es un factor a considerar: “Si es posible que pudiendo vender a 454, y recomprar en la zona de 380 para noviembre, o 340 para mayo, los intermediarios que piensen que los productores no fijarán, tomen la decisión por ellos de vender y recomprar. Nuevamente el problema será dónde colocar los pesos en un año electoral tan complejo”.

¿Cuál es el impacto que se espera?

Los agroexportadores tendrían la posibilidad así de mejorar el precio de compra de la soja en un 25%, lo que llevaría el valor de la tonelada a $150.000. Es una manera de alentar una mayor comercialización de soja, al menos una parte de las 9 millones de toneladas que quedan en acopio.

La particularidad es que las divisas no irían directamente al Banco Central (debido a la compra de una parte a través del CCL), pero se espera que los billetes de dólar que ingresen por la conversión de granos en dinero ayude a mantener la cotización de los dólares libres (CCL, MEP y blue).

