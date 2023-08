Para Perotti, Billetera Santa Fe es hasta noviembre porque después no gobiernan más

En el marco de una recorrida en el hospital de niños, Dr. Orlando Alssia, el gobernador, Omar Perotti destacó el acuerdo paritario alcanzado con los distintos gremios del sector público: “La provincia de Santa Fe tiene un acuerdo muy diferente al de otras provincias. En el primer semestre del 2023 se generó un mecanismo de trabajo con los gremios que anticipó cualquiera de estas situaciones, y hoy algunos tienen que recurrir a una suma para recuperar el desfasaje inflacionario con los sueldos, resguardar el poder adquisitivo de los sueldos”.

En este sentido, aseguró que tienen “la misma confianza de que va a funcionar en el segundo semestre. Si es necesario actualizar aplica automáticamente la clausula gatillo”.

Al ser consultado sobre por qué el nuevo monto de reintegro de Billetera Santa Fe -pasa de $5mil a 8 mil hasta el 30 de noviembre- llega hasta noviembre, aseguró que debe a que “incorporar diciembre sería involucrar un mes entero en el que no vamos a estar gobernando. No queremos invadir gran parte del mes (…) después no estamos gobernando nosotros”.

Sin embargo afirmó que es importante que se convierta en ley y que ya hay varios proyectos preparados en la Legislatura.

Con informacion de LT10