Furioso video de Alex Caniggia contra su madre: el motivo de la pelea

La familia Caniggia atraviesa una fuerte crisis y así lo reflejó Alex Caniggia con un video cargado de furia contra su madre, Mariana Nannis. El mediático la acusó de haberlo echado del departamento mientras esperaba el nacimiento de su primera hija junto a su pareja, Melody Luz.

En la filmación, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia contó que la madre le avisó que llegaba y que le pidió que en tres días tenía que deshabitar el lugar.

"Digo, 'tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra como mucho'. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento y nos reputeamos", expuso Alex en TikTok.

Sobre cómo siguió la historia, completó: "Lo peor es que cuando vino nunca vivió en el departamento. No solo eso, sino que yo venía pagando las expensas y cuando me echa el abogado inútil que tiene lo llama a mi representante y le dice ‘che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Yo me quedé como ¿What?"

"Aparte, ni siquiera se preocupó en ver la panza, en ver a la nieta. No me felicitó, no felicitó a mi mujer. Nada. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre", reprochó el mediático.

Y advirtió: "A esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida. Para mí ya no existe, le hice la cruz".

El motivo de la pelea

En medio de la repercusión del video de Alex, Nannis deslizó que el motivo de la pelea sería la mala relación de ella con su nuera, Melody Luz. El distanciamiento se habría producido cuando se conocieron en Marbella.

"No me deja ver a mi nieta", manifestó la mediática en contacto con el programa A la tarde, donde aseguró que no echó a su hijo del departamento. "Se fue de común acuerdo", afirmó.

La ex del "Pájaro" Caniggia agregó en duros términos: "Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Faena, ya me hice cargo de mis hijos, no me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos".

Además cuestionó las condiciones en que dejó el departamento su hijo y su familia. "Lo dejaron detonado, me vendieron los muebles que eran carísimos", señaló.

Fuente: Pronto