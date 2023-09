Bailando 2023: a qué hora se estrena y dónde verlo

La espera terminó. Después de cuatro años desde la última emisión, Marcelo Tinelli vuelve a la pantalla chica con ya el clásico certamen El Bailando por un Sueño 2023 que en esta ocasión tendrá 30 parejas en la pista y se aplicarán diversos cambios, respecto a las reglas ya establecidas. Las expectativas fueron en aumento, debido a que se trata de una nueva apuesta del ciclo, que promete talento, polémicas y diversión.

En 2006, Marcelo Tinelli volcó a la pantalla nacional el formato internacional en el que reconocidas figuras compiten en la pista de baile, en el que además de mostrar coreografías de alto nivel, dejan al descubierto aquellas falencias que los pueden dejar fuera de juego. Desde entonces, se convirtió en un clásico de la televisión, que da lugar a la exposición de famosos como de quienes aspiran a tener un lugar en el medio.

Lo cierto es que para este 2023 el reconocido conductor aplicó diversos cambios. El primero de ellos es el canal de emisión, al despedirse de eltrece para dar inicio a una nueva etapa en América TV, donde también ocupa el puesto de Gerente artístico. Desde principios de año, se especuló sobre la fecha de estreno y a pesar de una larga postergación, el show comenzará el próximo 4 de septiembre.

Cuándo y donde ver el Bailando 2023

Fue Ángel de Brito en LAM (América), quien terminó con las especulaciones e informó los detalles que el público esperaba conocer. Además de confirmar la fecha del comienzo del ciclo, indicó que el horario de emisión será a las 22 horas. Por supuesto que la transmisión será por la pantalla de América, y se podrá ver tanto por la señal de cable como por la Web del canal, en vivo.

Quiénes son los participantes del Bailando 2023

La lista de los participantes se fue conformando en los últimos tres meses, cuando la producción lanzó una convocatoria y, por supuesto, con los pedidos especiales que realizó Marcelo Tinelli, al indicar que le gustaría ver en la pista a ciertos integrantes de Gran Hermano (Telefe), el suceso televisivo que fue furor durante fines del 2022 y comienzos del 2023.

Finalmente, los exhermanitos confirmados para la pista del ciclo son Constanza Romero, Tomás Holder, Juliana Díaz, Romina Uhrig y Alexis “el Cone” Quiroga. A la lista se suman famosos como: Flor Vigna, El Tirri, Lourdes Sánchez, Anita Martínez y el Bicho Gómez, Camila Homs, Noel Barrionuevo, Eva Bargiela, Guido Zaffora, Fernanda Sosa, Anabel Sánchez, Mónica Farro, Yeyo De Gregorio y Martu Morales, Martín Salwe y Milett Figueroa, Lola Latorre, Juli Castro, Ian Hachmann y Arna Karls, Kennys Palacios, Romina Malaspina, Coki Ramírez, Maxi De la Cruz, Brian Sarmiento, Charlotte Caniggia, Noelia Pompa y Lali González.

Asimismo, el conductor anunció que el participante número 30 no serían Alicia Barbasola y Andrés Nara, sino una mujer no famosa, cuyo nombre aún no fue develado.

Los cambios en la forma que se presentarán las parejas

El gran e innovador cambio que habrá en la pista de baile es direccionado a los ritmos que bailarán. Contrario a las emisiones anteriores, en esta cada pareja deberá completar un formulario en el que seleccionará los ritmos que quieran bailar y el orden, como así también las canciones. Desde la producción solo determinarán cuatro ritmos que todos deberán ejecutar. De esta forma, cada emisión se verán distintas performances.

Fuente: La Nacion