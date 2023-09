EE UU constata un “avance notable” de las fuerzas de Ucrania en la contraofensiva hacia el sureste

Estados Unidos afirmó este viernes que el avance de las fuerzas ucranias “en las últimas 72 horas” ha sido “notable” en el sur del país y señaló que Washington está centrado en que estén preparadas para mantener ese progreso. “Hemos visto un avance notable. Eso no quiere decir que todavía no les quede una dura lucha por delante a medida que intentan seguir avanzando más hacia el sur”, dijo en una conferencia de prensa telefónica el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Ucrania ha expandido el arco de su contraofensiva en el frente suroriental, con la reciente captura de la localidad de Robotine, en la provincia de Zaporiyia, que le permite continuar hacia Melitopol y Berdiansk. Mientras, Rusia ha sufrido nuevos ataques con vehículos aéreos no tripulados ucranios en cinco regiones, incluida la de Pskov, objetivo ya el miércoles de drones enemigos que Kiev lanzó desde territorio ruso.

“Estamos centrados en asegurarnos de que [los ucranianos] están preparados para mantener ese progreso y de que tienen las herramientas y técnicas. Tienen la formación, tienen las capacidades para continuar ese progreso al ritmo que ellos decidan apropiado”, añadió Kirby. El representante de la Casa Blanca destacó que, independientemente de lo sucedido en las últimas 24 horas, “no se puede negar” que las fuerzas ucranianas han avanzado, aunque en algunas zonas se haya ido más lento de lo que preveían.

“Ellos han peleado cada día con valentía y nosotros hemos intentado darles lo que necesitan”, aseguró. Este pasado martes, el Gobierno de Estados Unidos anunció el envío de un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en 231 millones de euros, que incluye gran cantidad de municiones para hacer frente a la invasión rusa. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, Washington ha destinado unos de 58.000 millones de euros a Ucrania, incluyendo más de 40.000 en asistencia militar.

Este viernes, las autoridades rusas anunciaron la puesta en servicio de los misiles estratégicos intercontinentales Sarmat, capaces de lanzar múltiples ojivas nucleares. Según dijo en abril el presidente ruso, Vladímir Putin, el Sarmat “garantiza de manera fiable la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas”. Kirby dijo no poder confirmar esa puesta en servicio, pero recalcó que si Moscú se apoya tanto en misiles balísticos es porque “no puede volar de forma segura e independiente en el espacio aéreo ruso o ucraniano”.

