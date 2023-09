El Chino Darín, preocupado por la situación de los actores: “Es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional”

El miércoles 30 de agosto se estrenó en el Cine Gaumont Argentina salvaje, documental sobre la vida silvestre en nuestro , cuyo narrador es Chino Darín. Además, Kenya Films, productora que tiene junto a su padre, Ricardo, es parte del proyecto.

“Argentina salvaje recorre casi todos nuestros ecosistemas -supongo que hay mucho más para ver de nuestro país- pero acá hay una muy linda muestra de especies que conocemos y algunas que no, y comportamientos que no habíamos visto nunca antes en un formato y una calidad que a mí me sorprendieron, por eso me sumé también”, dijo el actor en diálogo con TN Show, destacando también la importancia de Jumara Films, la otra productora encargada de la pieza.

En esa línea, Darín habla de su fanatismo por la flora y la fauna de la Argentina: “Yo pongo la voz nada más en esto, estoy narrando el documental, y encantado de la vida porque es una de las cosas que me apasionan”.

“Desde chico siempre fui apasionado por los documentales sobre la naturaleza, la vida silvestre y la conservación en general. A lo largo de mi vida he podido participar en proyectos que tienen que ver con la conservación difundiendo temas que son importantes, y en esta ocasión se suma la oportunidad de ser la voz de una película que cuenta algo muy nuestro: las especies de animales en imágenes únicas e inéditas, el comportamiento de estos animales, todo en nuestro país”, agregó El Chino.

Fuente: TN