Fue novio de More Rial y ahora busca trabajo como recolector de residuos: la historia de Martín Casar

Martín Casar saltó a la fama en octubre de 2016, cuando Morena Rial publicó su primera foto juntos. “Te quiero mucho, pipi”, escribió en aquel entonces, dándole inicio a una de las historias de amor más importantes de su vida. Sin embargo, el romance terminó abruptamente un año después, y el responsable de ese final fue Jorge Rial, según las declaraciones que el joven hizo ante TN Show.



A casi seis años de la separación, el cordobés bajó el perfil y ahora hace tareas solidarias en su provincia natal. “Empecé con la Juventud Sindical de Córdoba, un movimiento que surge de los trabajadores y trabajadoras de la recolección de residuos. Tenemos comedores, merenderos y salones de usos múltiples, donde damos cursos, hacemos fiestas por el Día del Niño. También limpiamos centros vecinales, recuperamos espacios, plantamos árboles, entre otras tareas”, le confió a este medio.

Casar aclaró que el dinero para el desarrollo de esas actividades sale del bolsillo los trabajadores de recolección de residuos y barrido de la provincia, que desinteresadamente todos los meses hacen un aporte voluntario. “Con eso compramos mercadería y ollas. Además, pagamos los tubos de gas y los gastos que surjan”, precisó.

La pasión por el fútbol y el anhelo de entrar a SURRBaC

El joven continúa jugando al fútbol, como cuando estaba en pareja con Morena Rial. Pasó por Racing de Córdoba y Los Andes, pero ahora integra el equipo de La Famosa Cuadra, un club de barrio con el que compite en un torneo amateur. Esto es un gran mimo a su corazón, ya que vivió años durísimos por la muerte de sus padres.

“Estoy volviendo a respirar después de que la vida me dejó en el suelo, destruido y sin ganas de nada al perder a mi papá y al mes siguiente a la mujer de mi vida; mi mamá. Estoy más fuerte que nunca para salir a comerme el mundo”, lanzó con entusiasmo.

Entre su anhelo más grande está ingresar al SURRBaC, el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba. “Quiero entrar porque sé que es una organización seria que representa a los trabajadores de verdad. Tienen un sueldo digno que evolucionó con el transcurso de tiempo y mejoró la calidad de vida de todos los que lo integran. No me molesta en absoluto salir a juntar bolsas de basura en el camión o manejarlo. Todo lo que sea trabajo me sirve para posicionarme en la vida. El resto viene solo. Quiero laburar”, dijo con emoción.

De qué vive Martín Casar, el primer novio de Morena Rial y cómo recuerda su relación con ella

Casar se gana la vida trabajando en una despensa, donde cada peso que cobra lo invierte en alimentos, ropa e impuestos. Cada tanto lo reconocen por su antiguo romance con Morena Rial, del que no se arrepiente para nada pese a que al poco tiempo ella formó pareja con Facundo Ambrosioni, con quien tuvo un hijo.

“Con Morena conocí mucha gente y me quedaron contactos importantes. A cada lugar que voy las personas se acercan a saludarme, a conversar y a reconfirmar si soy su ex. El vínculo con ella jamás se terminó. Somos muy amigos. También me presentó a Francesco Benicio”, comentó.

Por último, se refirió a su exsuegro, Jorge Rial, a quien no recuerda con cariño: “De él no me interesada nada, ya que fue el culpable de mi separación. Pero bueno, le deseo salud, felicidad y que siga con los éxitos. Sé que en algún momento de su vida me apreció mucho, y sabe que soy una excelente persona. Compartimos muchas cosas y se lo agradezco”.

