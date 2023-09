El motivo por el que Paula Robles no podría volver ahora con Marcelo Tinelli

A más de 14 años de su divorcio, Paula Robles y Marcelo Tinelli protagonizaron fuertes rumores de reconciliación. La carrera de Juanita Tinelli como modelo internacional hizo que la bailarina y el conductor se reencontraran a diario para apoyar a su hija en los diferentes desfiles que fue protagonizando.

Sin embargo, los rumores se terminaron cuando Paula Robles asistió a un reciente evento muy bien acompañada. El miércoles pasado estuvo invitada al festival de cine documental de Buenos Aires dirigido por el crítico Roger Koza, el cual se realizó en el Doc Buenos Aires, y no estuvo sola.



La prensa que estaba atenta a cada uno de los invitados logró fotografiar a la ex de Marcelo Tinelli con su acompañante. En las imágenes se los vio sonriendo y de la mano mientras estaban sentados en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, esperando a que comience la función.



Cuando fue consultada por su pareja, Paula Robles reveló: "Es un compañero de trabajo. Tenemos un proyecto laboral juntos. Es un proyecto a full, ya salimos a bailar juntos". Si bien ella aclaró que se trataría de un bailarín, se los vio muy cerca y cariñosos a lo largo de toda la función de cine.

La nueva relación entre Paula Robles y Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli, quien se muestra más activo que nunca en redes sociales, dio detalles a sus seguidores de una reciente conversación que tuvo con su ex pareja. "Hace un tiempo, Paula me hizo una propuesta que me pareció algo insólita, pero a la vez tuvo algo de atractiva", escribió el conductor del Bailando 2023.

"Volver a salir a correr yo, y ella acompañarme en bici por las calles de Buenos Aires, como hacíamos juntos hace 25 años. Hoy salimos y recorrimos nuestra hermosa ciudad a las 6 de la mañana", agregó el conductor quien calificó la experiencia con Paula Robles de "única" e "increíble".

"Gracias por todo Pau, por esa energía y ese amor inigualable, por darme esos dos hijos maravillosos, y por poderme hacer sentir esto de vuelta", cerró el conductor mientras que la madre de Juanita y Francisco le respondió: "Que decirte Marce, salir a esa hora de la mañana cuando Buenos Aires despierta, sentir libertad. Brindo por eso y por el amor que nos tenemos. Te amo".

Fuente: Paparazzi