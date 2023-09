Marcelo Tinelli se desilusionó porque sus hijos no fueron al debut del “Bailando 2023″ y los expuso en vivo

Marcelo Tinelli volvió a la pantalla con el Bailando 2023 (América). El conductor esperaba estar acompañado por sus cinco hijos, Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo, pero solo contó con la mayor de sus herederas. Tras agradecerle la presencia, lanzó un duro reproche contra los otros cuatro.



“Les quiero agradecer muchísimo en todo este tiempo al acompañamiento de mis hijos. Para mí son clave en mi vida en este momento. Siempre han formado parte de la historia de mi vida y, como la televisión es parte de mi vida, ellos forman parte de la televisión también”, sostuvo emocionado.

Acto seguido, le agradeció a Micaela por estar presente. “Es la única que hoy me acompaña acá”, destacó. “Te amo, lo sabés”, le dijo. Y la describió como la cabeza de la familia: “Es como la madre de todos, la que nos pone orden a todos nosotros. Incluso a mí”. Entonces llegó el turno de los reproches.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre las ausencias de sus hijos en el debut del “Bailando 2023″

“Cande está en estos momentos en España con su novio, Coti, y nos iba a estar viendo, pero son cinco horas más, así que mañana lo va a ver. No hay ningún problema”, dijo a pura ironía.

Y continuó: “Le mando un beso a mi hijo Fran que me dijo ‘voy, papá' y sabés que es seguro. No vino, pero está en casa. No dijo a dónde iba. Pero lo está viendo desde casa con El Tirri”. “Es un tipo con el que decís ‘contá con él’. Estás esperando en el aeropuerto con el boarding pass y te dejó clavelino”, sostuvo sobre el hijo fruto de su relación con Paula Robles.

Entonces fue el turno de su otra hija con la bailarina: “Clavelino 2 es mi hija Juanita, que la amo profundamente y que hoy me dijo ‘papá, tengo un orzuelo tremendo’. Te amo y te adoro, mi amor, y lloro cuando te veo en una pasarela. Es una diosa impresionante”.

Por último, aclaró que Lorenzo quería estar, pero que no podía porque este martes debe ir a la escuela. “Lolo que me debe estar viendo con su mamá, con Guille (Valdés), porque seguramente hoy hubiera querido entrar conmigo. Ayer, cuando hicimos la pasada, bajó conmigo y me dijo ‘mañana voy a estar acá, ¿no?’ y le dije que tenía que ir al colegio. Pero me hubiera encantado tenerlo”, cerró.

Con informacion de Todo noticias.