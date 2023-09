Perotti: "En hidrovía se necesita una licitación que dé mayores horizontes"

El día en que Omar Perotti juró como gobernador ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández -presente en el acto- anunció la participación de las provincias en el manejo de la hidrovía, hoy Vía Navegable Troncal (VNT). Se terminaba el contrato por el cual una UTE constituida como Hidrovía SA dragó y balizó el sistema del Paraná - Paraguay para sacar la producción. En diálogo con El Litoral, el gobernador consideró ese contrato como una de las decisiones políticas más importantes de los últimos años porque acercó el océano a los productores. Ahora, la concesión está en manos de la Administración General de Puertos (AGP) que contrata el dragado y balizamiento del corredor.

Perotti entiende que se necesita una licitación más larga para dar mayor horizonte a los productores y actores de las cargas. Valora la importancia de que las provincias estén sentadas en un ente de control al que todavía le falta cobrar cuerpo. No obstante, aclara que, antes, "las provincias eran convidadas de piedra".



Ahora hay ruido político tras la decisión argentina de cobrar peaje a barcazas con cargas de Santa Fe hacia el norte. Hay planteos de Paraguay y Brasil muy fuertes contra la decisión argentina. La controversia parece que deberá ser definida por las futuras autoridades del gobierno nacional.

- ¿Está satisfecho con lo hecho o no nos quedamos a mitad camino en tema hidrovía? le preguntó El Litoral.

- Con la hidrovía se dio un paso importante desde que las provincias pudimos sentarnos en conocer de qué se trata y empezar a intervenir en algún margen de decisiones. Se está trabajando incluso en el edificio que será la sede del Ente en Rosario, pero quedó el esquema de la licitación futura hasta aquí sin el fervor de empuje que las facultades le dan al Gobierno Nacional. En esa instancia de autorizaciones con licitaciones transitorias, que son las que van manteniendo la red, fueron ganando espacios y no la definitiva, la que ponga un horizonte de más largo plazo para garantizar lo que ha sido y es la mayor obra de impacto federal en la Argentina de los últimos 30 años. Que las provincias estemos allí, sin dudas, ha dado una mirada diferente. Antes se discutía entre el Gobierno Nacional y los actores privados. Las provincias eran convidadas de piedra, no discutían presupuestos, no sabían de nada. Ahora hay un nivel de participación diferente. ¿En todo lo que nos hubiese gustado? No. ¿Mucho mejor que lo anterior? Y sí, porque antes la miraba realmente de afuera.

- ¿Cómo consolidar este organismo? ¿Cómo consolidar la presencia de la discusión de las provincias?

- Sobre todo en esa conjunción que hay que tener con la Nación. Las provincias somos dueñas del lecho, del espejo de agua y Nación tiene la autoridad de la navegación sobre los ríos. Hay que conseguir un esquema de conjunción para ese funcionamiento, a tal punto que la discusión que se está dando hoy con Paraguay es fruto de acuerdos nacionales sobre la navegabilidad. Desde esta provincia hemos planteado que hoy la necesidad de seguir avanzando desde Santa Fe hacia el norte requiere un tratamiento diferencial.

El uso de la hidrovía ha tenido en navíos de banderas extranjeras el mayor uso y la Argentina se ha quedado muy rezagada, o lo que son sus armadores montándose en Paraguay o en Bolivia. Es un negocio que la Argentina ha dejado pasar. Horas de trabajo de nuestra gente, recursos que nuestras empresas podrían estar disponiendo, generando mano de obra, generando más desarrollo que vemos como pasan frente al río. Es allí donde se necesita un accionar conjunto de provincias y nación, una mirada donde la Argentina haga valer el esquema de sus recursos. Están bien los procesos de integración, pero cuando se firmaron estos acuerdos la potencialidad que se veía sobre el tema eran muy diferente a la de hoy.

Es como que entraste a un negocio con un acuerdo permitiéndole la navegabilidad, pero hoy tenés una dimensión de lo que se paga para el peaje, de lo que se paga con mantenimiento, de lo que le cuesta a la Argentina en diferentes modalidades el uso de la hidrovía. Rediscutir un acuerdo de esas características tiene que tener a las provincias como protagonistas.

Es algo estratégico para el país porque el sistema trajo el océano a nuestra provincia; expandió la frontera agrícola y desde esa expansión agrícola, los camiones vienen hacia nuestros puertos. Son muy buenas las nuevas trazas del Belgrano Cargas para llegar con la producción del norte del país. Lo deseable es que las largas distancias a puertos las cubra el ferrocarril y los trayectos cortos, de acopio a puertos, sea por camión. Esa combinación virtuosa requiere de un nivel de inversión más importante de parte de Nación. Nación tiene los recursos de los derechos de exportación. En un momento existía el Fondo Sojero que (Mauricio) Macri lo hizo desaparecer. El gobierno central debe saber que para juntar todos estos dólares hay un lugar por donde los camiones ingresan, deterioran pavimento, o hay necesariamente que tener pavimento. Se deben generar las condiciones de convivencia de esas ciudades con los accesos al puerto y mejorar todo el esquema ferroviario.

Es un proceso que lleva muchos años, cuatro años parecen poco. Si agregamos la falta de reuniones y dificultades que generó la pandemia en el inicio, tenemos que en cuatro años se ha podido avanzar y mucho en la presencia de la provincia. Ojalá se pueda consolidar en los próximos pasos una mayor acción de federalizar el ente con el control de las provincias y una vinculación armoniosa en el desarrollo de hidrovía para todo el país.



Santa Fe

El gobernador Perotti le recuerda a El Litoral el empuje histórico de Santa Fe sobre el tema fluvial, la riqueza del vínculo de las terminales portuarias con el río. Destaca el trabajo permanente de las bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario. No duda en señalar que esas entidades más la tarea conjunta con los gobiernos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid ha sido un eje muy fuerte que generó avances en el corredor.



Barcazas hacia el norte

Perotti no duda en la necesidad de trabajar en forma estratégica en el tránsito de barcazas desde el Puerto de Santa Fe hacia el norte. "El puerto local tratando de ser parte de todo ese crecimiento fluvial que habrá y ser receptora de muchas de esas transferencias que pueden generar más volumen y consolidar cargas, o también ser las que aquí bajen de barcazas y vía terrestre se distribuyan al resto del país. La estrategia se ha encaminado bien. La provincia en eso tiene un horizonte desde lo que ha sido lo gubernamental y su vínculo con las entidades, alineados en que hacia el norte también se juega. La hidrovía, hacia el sur, hacia la salida, donde tenemos el dragado para salir al mundo. Debemos estar muy atentos y muy cerca a este proceso", remata.

Con informacion de El Litoral.