Omar Perotti cruzó a Maximiliano Pullaro: “Entregamos una policía mucho mejor a la que recibimos”

De cara a las elecciones del próximo domingo en las que Santa Fe elegirá a su nuevo gobernador, el actual mandatario provincial, Omar Perotti, salió al cruce del candidato de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, el favorito para quedarse con la conducción del Poder Ejecutivo provincial tras vencer en las PASO del 16 de julio por amplia diferencia dentro de la interna y casi duplicar en votos al postulante del peronismo, Marcelo Lewandowski.

Durante el acto de condecoración a las máximas autoridades de la Policía santafesina, Perotti se refirió a la seguridad, el principal tema de campaña y de preocupación en la provincia azotada por el narcotráfico y apuntó contra Pullaro, quien fue ministro del área durante la gestión del fallecido Miguel Lifschitz en 2015.

En el discurso que brindó este martes, recordó que al iniciar su gobierno en 2019 “comenzamos un proceso con comisarías cerradas, con falta de personal, de equipamiento, con falta de móviles y la necesidad de una consigna muy firme, que era cortar los vínculos con el delito”. “Hemos dejado atrás el hecho de que se iban más agentes por delitos que los que ingresaban, eso es parte del pasado”, agregó el gobernador. En este marco, destacó “el fortalecimiento” de la formación de los agentes que hoy integran la fuerza de seguridad provincial, y “la incorporación de equipamiento y de tecnología de punta, un salto más que necesario para la institución, que no es que no existía, sino que no se trajo nunca a la provincia”.

“Nos hubiese gustado hacer mucho más, tener mejores resultados en la relación con el vecino, en lo que hemos podido dar”, reconoció quien fue electo gobernador en 2019 por el Frente de Todos. Sin embargo, sin mencionarlo, apuntó a Pullaro al señalar: “No me cabe ninguna duda que me hubiese gustado recibir la policía que entrego”.





Pullaro, tras su gestión al frente de la cartera de Seguridad, fue electo diputado provincial en 2019 y en 2021 pasó a las filas de Juntos por el Cambio donde hoy compite por llegar al Poder Ejecutivo de Santa Fe.

Por su parte, Perotti, por mandato constitucional, no pudo presentarse a la reelección y encabeza la lista de diputados provinciales. Su declaración del martes busca confrontar con el candidato opositor a cinco días de las elecciones. El pasado domingo, en el tramo final de la campaña, Pullaro protagonizó un fuerte debate con los otros tres postulantes a la gobernación: seguridad y narcotráfico fueron los principales temas.

“Este gobierno ha perdido la calle. Hace tiempo que en materia de seguridad pública estamos en emergencia, porque se han tomado decisiones incorrectas que hicieron que aumente el delito y la violencia”, sostuvo Pullaro, quien reivindicó su paso por la cartera de Seguridad: “Hubo un momento en el que los indicadores bajaron, que fue entre 2015 y 2019, cuando el homicidio bajó a la mitad”, por lo que planteó que, si se lo compara con las cifras de 2022, se registró “la mitad de homicidios en Rosario” durante su gestión.

A su turno, Lewandowski pidió mirar “la película, no la foto” y remarcó que esta problemática “no empezó hace tres años y medio, sino que hace 15 años que se sufre en este sector y en otros de la provincia, del narcotráfico”. “Dejemos un poco de lado el revisionismo histórico y veamos qué vamos a hacer. Las comisarías que cerraron en el barrio cuando Pullaro era ministro, las vamos a reabrir, pero con otro concepto, para que también esté Desarrollo Social, Salud, el Estado presente”, anticipó.

Además, consideró que es necesario “pagarle mejor a la Policía”, como así también aplicar medidas “incrementando la tecnología” porque “al delito se lo combate con decisión política, no tranzando”.



Santa Fe tendrá elecciones generales provinciales el próximo 10 de septiembre. En esa ocasión elegirá, además de gobernador y vicegobernador, 50 diputados provinciales, 19 senadores provinciales, 46 intendentes, 59 consejos comunales y 305 comisionados comunales. Además de Pullaro y Lewandowski, compiten Edelvino Bodoira (Viva La Libertad) y Carla Deiana (Frente de Izquierda).

Con informacion de Infobae.