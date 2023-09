Ofelia Fernández calificó de "basura humana" a Victoria Villarruel por cruzar a Estela de Carlotto

La legisladora porteña Ofelia Fernández calificó de “basura humana” a la diputada nacional y candidata a vicepresidente Victoria Villarruel por haber definido a Estela de Carlotto como un “personaje siniestro”. También afirmó que el acto realizado ayer para reivindicar a las "víctimas del terrorismo" fue una “provocación”.

Sobre el acto negacionista que protagonizó Villarruel en la Legislatura porteña, Fernández dijo que “no le preocupa” y, entrevistada en América, profundizó: “Yo soy de una generación que creció en democracia, para mí hablar así de Estela de Carlotto es de basura humana porque estoy convencida de que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son las que garantizaron que Argentina sea distinta al resto de los países latinoamericanos”.

Sobre esta diferencia en cuanto al tratamiento de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la diputada recordó que Argentina fue un país que vio “a los militares ir a juicio, ¡nosotros vimos a Videla morir en la cárcel! Crecimos aprendiendo esto en la escuela y estoy convencida de que vamos a ser la barrera para que defensores del terrorismo de Estado, como esta mujer, no lleguen a la Casa Rosada”.

Asimismo, sobre el acto al que Estela de Carlotto pidió no darle importancia, Ofelia analizó: “Reconocer esas víctimas hubiese demandado en su momento que se lleven a juicio o se analicen prudentemente. Lamentablemente, hubo un golpe de Estado en Argentina y lo único que pasó es que los militares tomaron al Estado para desaparecer, torturar y secuestrar a los hijos de esa generación de militantes”.

“El problema de discursos como este es que piensan que es todo lo mismo, cuando son los propios militares los que impidieron saber con exactitud qué pasó antes. Son los que boicotearon el propio sentido de Justicia sobre el que ahora se montan para provocar desde este lugar”, sostuvo la diputada del Frente de Todos.

Entrevistada en el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David, que se emite por América, Fernández opinó que el intento de provocación de La Libertad Avanza “les va a salir mal, porque yo confío mucho en la memoria del pueblo argentino y en su relación con esa parte de la historia”.

“Creo que se va a terminar pasando de rosca, porque una cosa es el homenaje a las víctimas y otra es comparar a esas víctimas con el terrorismo de Estado planificado, que desapareció a una generación entera, torturándola en centros clandestinos en los que todavía no sabemos bien lo que pasó”, remarcó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que este acto fuera un “guiño represivo para lo que puede venir, en términos de decisiones económicas, en el proyecto de Javier Milei”, Ofelia Fernández respondió: “Evidentemente. Hacen planteos presupuestarios en relación a las fuerzas militares y lo que piensan que tiene que tener Defensa. Tienen un rol pensado para las Fuerzas Armadas en su gobierno que, por la historia argentina, puede ser un poco preocupante”.

La relación de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo con el kirchnerismo

En la misma entrevista, a la diputada porteña le consultaron si creía que el acto negacionista en la Legislatura fue posible como “consecuencia de la alineación kirchnerista de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”, a lo que Ofelia Fernández opinó que “eso es problema de la gente que no puede separar la lucha por los Derechos Humanos de las Abuelas de sus posiciones políticas que, además, no son arbitrarias”.

Sobre esa relación, dijo que es “el único gobierno que no le puso peros a la defensa de los Derechos Humanos y a la reivindicación de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En relación a la última dictadura militar, fueron los gobiernos de Néstor y Cristina”. Por ello, recordó que “con Alfonsín pensamos en la obediencia debida y el punto final, tenés a Menem y los indultos, hubo partes y fue complejo, pero el único que bajó los cuadros…”, sugirió.

En consecuencia, para Ofelia Fernández “tiene sentido que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que vieron esos imposibles, cuando esas políticas llegaron, sintieran conexión y agradecimiento por la voluntad política que abrió lugar”, porque aquellas tensiones políticas que existieron en los primeros gobiernos luego del fin de la dictadura “no se hicieron mágicamente más fáciles cuando Néstor llegó al gobierno”.

“Él tuvo la voluntad política de priorizarlo. Se fue llegando a un clima, gracias a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que lograron consensos y avances para que existan esas políticas para el pueblo argentino”, comentó la diputada. Por último, señaló que “es tarea del resto ser lo suficientemente maduros para reconocer el trabajo democrático de esas peleadoras, independientemente de sus posiciones políticas que, para mí, igual tienen un sentido en su propio sentido de lucha”.

El debate por el servicio militar obligatorio

Luego de que el ex dirigente piquetero Luis D’Elía reinstalara el debate por el servicio militar obligatorio, Ofelia Fernández cuestionó: “A mí no me gusta. Ni siquiera por lo militar en sí, mi problema es el nivel de resignación que hay en la clase política argentina, en la que se piensa que no hay herramientas al alcance del Estado para acercar a esos pibes a la escuela y al trabajo”.

“Me parece una simplificación de vago, creo que hay un montón de etapas que la política no está queriendo afrontar”, despotricó la legisladora y agregó: “Yo vengo de la militancia en defensa de las escuelas, creo que obviamente tenemos que jerarquizar la discusión educativa. Ahora aparece todo esto de los vouchers, que es algo que a mí tampoco me gusta, que nos obliga a los defensores de la educación como derecho a entender que hoy la pública no está funcionando”.

Finalmente, Fernández reflexionó: “Yo quiero pensar que esos pibes todavía pueden estar en la escuela y quiero pensar que tienen lugar en el mercado laboral porque ¿no quieren ir o no tienen espacios?”, aventuró.

La respuesta de Estela de Carlotto a Victoria Villarruel

Entrevistada en Nacional Rock, Estela de Carlotto le respondió a Villarruel: "Estoy enojada con esta persona, pero es un enojo de Justicia, lo que ha dicho no se lo podemos permitir, ya está dando señales de que, si vienen ellos, esto de ahora es nada, ¿qué vendrá después?”.

Luego, también le contestó a la diputada nacional por hablar sobre Laura, la hija desaparecida de Carlotto: "Puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros".

"Habló de una joven asesinada, violada y que le robaron un bebé, ¿quién es ella, quién es esta persona? Veremos qué destino le daremos a esas palabras dirigidas a alguien que no puede defenderse. Que a mí me diga que soy lo que quiera pero con mis hijos no y menos a Laura, eso es imperdonable, que no me la toquen”, respondió Carlotto.

Con información de www.perfil.com