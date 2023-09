Mónica Farro arremetió contra Rocío Marengo: "La empatía y la sororidad deberían estar siempre, no ser selectivas y cuando conviene"

La muerte de Silvina Luna hizo reflexionar a muchas figuras del espectáculo. Algunas de ellas, pasaron por las manos de Aníbal Lotocki y denunciaron tanto en la Justicia como públicamente, su mala praxis, como es el caso de Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefy Xipolitakis y Virginia Gallardo. Pero hubo otros testimonios que provocaron polémica, como el de Mónica Farro, quien también se operó con el cirujano.



"Lo que haya pasado con otras personas es horrible y para eso está la Justicia para juzgar a alguien. Todos los cuerpos son diferentes, pero lo último que me hice fue hace tres o cuatro años que fue un cambio de prótesis y estoy feliz con lo que me hizo Lotocki", fueron las palabras de Farro dos meses atrás, antes de la muerte de Silvina Luna y de Mariano Caprarola, presuntas víctimas del médico.

Pero tras la dolorosa noticia de la muerte de Luna, Mónica Farro afirmó: "Nunca hice oídos sordos. Gracias a Dios, yo estoy bien, no soy víctima por el momento y espero no serlo jamás, pero ahora trato de prestarle más atención, no de obsesionarme, pero sí de ocuparme y ver si siento algo diferente".



Esto no le cayó nada bien a Rocío Marengo, quien era amiga de Silvina. La modelo se descargó en sus Stories de Instagram y apuntó contra la exvedette: "¿Esta es la chica que está muy bien y sin problemas con la cola que le hizo Lotocki? En plena lucha de Silvina, ella contaba lo bien que estaba con la cola. Un poco inoportuna a mi gusto. Saquen sus conclusiones".

Al ver esto, Farro le respondió con todo: "Hablando del pasado... Esta es la persona que cuando casi me matan a golpes, defendía a muerte a esa persona tratándome de mentirosa... La empatía y la sororidad deberían estar siempre, no ser selectivas y cuando conviene. Hablá de vos, no de mí, ¡porque pasado tenemos todos! Saquen sus conclusiones".

Fuente: Pronto