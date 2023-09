El fuerte cruce entre Fernando Burlando y la abogada de Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna

Ileana Lombardo, la abogada de Aníbal Lotocki, habló de las causas que involucran a su defendido en Poco Correctos (eltrece). Incómoda con algunas de las preguntas referidas a la cantidad de damnificados y la falta de empatía, se mostró furiosa y cortó la llamada.

Tras las polémicas declaraciones de la letrada, Fernando Burlando, representante de muchas víctimas, salió al cruce. En diálogo con el ciclo, aclaró algunas cuestiones.

La abogada de Aníbal Lotocki se enfureció y cortó una llamada en vivo

Lombardo habló de las cuestiones técnicas de la causa. Tras sostener la inocencia de su defendido, apuntó contra las querellantes, al asegurar que ninguna accedió a someterse a una biopsia.

Fue entonces cuando María Belén Ludueña puso el foco en la falta de empatía tanto de ella como de su defendido. Furiosa, la letrada, respondió: “Esas son las cosas que dice Burlando y no tengo que hablar de las cosas que dice el colega en televisión”.

Ronnie Arias señaló que pese a estar inhabilitado, el médico siguió operando. La letrada negó, pero Estefi Berardi dijo que él mismo lo mostraba en el perfil de Instagram de su clínica: “Yo lo seguía y era público”. “Lo que estás diciendo no es cierto”, retrucó Lombardo.

Al ser consultada acerca de la protesta en la puerta de la casa del médico, sentenció: “No fue una marcha, fue un escrache. La justicia se pide en tribunales. A mí no me importa lo que sienten los ciudadanos. La justicia no se la tienen que pedir a Lotocki”.

Al ver que los conductores y panelistas estaban en veredas opuestas, la tensión se incrementó y la letrada decidió dar por terminada la conversación. Sin despedirse cortó la comunicación.

Fuente: TN