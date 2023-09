Cristina Kirchner criticó a la Justicia de EEUU por el juicio de YPF: “Fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina”

A una semana de que se diera a conocer la resolución de la jueza Loretta Preska, Cristina Kirchner se refirió este viernes por primera vez al fallo contra Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, la cual se realizó en el año 2012 cuando ella era presidenta. Lo hizo con un posteo en sus redes sociales, donde realizó duras críticas a la Justicia de Estados Unidos y compartió un video en el que una congresista denuncia sobornos a un juez de la Corte Suprema.

Se trata de un fragmento de la exposición realizada por la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en la Cámara de Representantes, quien denunció la existencia de vínculos cercanos entre el inversionista Paul Singer y una de las autoridades judiciales estadounidenses que falló a favor de los fondos buitre.

Con esta grabación como disparador, la Vicepresidenta comenzó diciendo: “Hay un viejo aforismo que reza… ‘Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad’”.

Entonces, contextualizó sobre la filmación compartida y cuestionó al Poder Judicial de EE.UU, el cual dictaminó que hubo una mala praxis por parte del Estado en la expropiación de la empresa petrolífera y puso a Argentina en la obligación de tener que negociar para evitar el pago de USD 16.000 millones.

“Si no me crees, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares”, remarcó la ex jefa de Estado.

Finalmente, Cristina Kirchner concluyó: “Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país”.

El posteo de la Vicepresidenta tuvo el inmediato aval de Alberto Fernández, quien se hizo eco de sus declaraciones acerca de la Justicia estadounidense y se refirió a la acusación de la congresista demócrata, la cual definió como “gravísima y escandalosa”.

“La denuncia de Alexandria Ocasio-Cortez es gravísima y escandalosa. Así consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala Cristina Fernández de Kirchner”, escribió el mandatario, quien cerró su publicación con una referencia a un reciente caso local. “Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la justicia aún hoy no investigó”, lanzó.

La denuncia de la congresista que compartió CFK

La exposición compartida por Cristina Kirchner en sus redes sociales pertenece a una denuncia realizada por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes elevó una denuncia contra un juez de la Corte Suprema.

Se trata de Paul Signer y Alito, de quienes Ocasio-Cortez mostró una foto de ambos juntos durante un viaje de pesca a Alaska.“Paul Singer, que generosamente patrocinó este viaje, se presentó ante la Corte al menos diez veces en casos donde la prensa judicial y los principales medios de comunicación habitualmente cubrieron su rol, así que fue público que tenía asuntos ante la Corte. Y en 2014, de hecho, el juez Samuel Alito, junto a la Corte, acordaron resolver una cuestión vital en una batalla de décadas entre el fondo de Singer y la nación Argentina”, señaló en su intervención.

Y enfatizó: “¿Sabes si Alito se recusó de este caso? Él no se recusó de este caso y de hecho usó su aciento en la Corte Suprema, después de todo esto, para fallar a favor de Singer, y con esa decisión el fondo de Singer recibió 2.400 millones de dólares debido a esta sentencia”.

