Coscu apuntó duramente contra Nicki Nicole, María Becerra, La Joaqui y Lali: “Al final son todos caretas”

Coscu subió un video en el que no se guardó nada. “Al final son todos caretas”, tituló un video en el que apuntó duramente contra Lali Espósito, La Joaqui, María Becerra y Nicki Nicole.

Durante el extenso material, el creador de contenido se mostró muy molesto por el malestar que generaron sus reacciones a distintas canciones de la artistas y también algunos comentarios desafortunados que, según sus propias palabras, se malinterpretaron. “Me la tragué durante mucho tiempo, pero ya no tengo ganas de comerme ese garrón”, aseguró al comienzo del descargo.



Uno de los disparadores de su enojo fue un supuesto gesto que tuvo Nicki Nicole cuando se encontraron recientemente. “Cuando dije que un tema me gustaba, pero no me gustaba lo de la ardillita, también se enojó, estaba enojada, no me quiso ni saludar, después me saludó medio de forma forzada y esto no termina acá”, lanzó.

Además, contó que se rio de un posteo que Peso Pluma le dedicó a la artista y que eso también generó malestar. “Él dice sos bebé y nos hace cagar de risa a todos porque acá en Argentina nadie dice sos bebé. Es medio raro, la palabra, la frase y yo no me puedo reír porque soy de la escena, soy un tipo serio, no me puedo reír del ‘sos bebé'. Si te ofendió te pedí disculpas, ok. No las aceptaste porque ni la leíste ni te importó”, ironizó.

Luego, subió la apuesta: “Me hubiera encantado que nos juntemos y hacer una reacción, después me di cuenta de que por ahí vos querías hacer la reacción, pero no te querías juntar conmigo, querías solo hacer la reacción, y bueno ahí está. (...) Cuando te necesitan, te llaman te atienden hablamos dos horas, pero después no existís, si ustedes van a ser así, está perfecto”.



“A mí lo que me sorprende es que una persona que conocés hace cuatro años, se va a las nubes se pega con todo, está re pegada y se olvida de todo, no sos nadie. Eso es caretaje”, completó

