Inflación: la city prevé fuerte arrastre en septiembre y crece la cobertura en activos

En la recta final hacia unas definitorias elecciones presidenciales que se realizarán en octubre, analistas opinan sobre el futuro de Argentina. Una creciente inflación, un elevado déficit fiscal, reducidas reservas en el banco central (BCRA) y un aumento en la pobreza vuelven complejo el panorama para lo que resta de año.

Una escalada inflacionaria del 12,4% registrada en agosto, el mayor nivel en más de tres décadas, encendió luces rojas y reactivó tomas de coberturas en divisas y activos.

"Estimamos que la inflación de septiembre se encontrará entre 11,6% y 13,7%", dijo Lautaro Moschet, economista en la Fundación Libertad y Progreso. "El arrastre de agosto de por sí es muy fuerte, por lo que el piso ya parte de un escenario pesimista. A esto hay que agregar que la primera semana del mes arrojó una variación de 3,6% con lo cual tenemos que los precios continúan evolucionando con aumentos significativos", explicó.

"Una inflación de este tipo complica la vida normal, imposibilita el crédito -tanto personal como a la industria- y por eso abogo a que las autoridades tomen rápidamente medidas necesarias independientemente al acto eleccionario", dijo José Luis Ammaturo, presidente de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).

"La inflación es un flagelo enorme que destruye la confianza y la posibilidad de crecer de todos y de toda actividad económica, no se soluciona con bonos o con cambios impositivos, que son medidas paliativas", manifestó.

"Algo falló. La pregunta es si falló la política económica, porque probamos casi de todo en estos años, o falló también la comunicación y no somos capaces de convencernos. Si no te convencés en economía que algo va a pasar, no pasa y entonces falla", dijo en declaraciones radiales Gabriel Llorens Rocha, especialista en comunicación corporativa.

"Como la realidad Argentina está en pleno proceso electoral y la seca que aún no terminó, en muchas regiones del país produce un movimiento de precios como si estuviéramos en un tobogán", dijo ROSGAN -Mercado Ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario.

"Un mercado de competencia perfecta como el de ganados y carnes está influenciado por factores exógenos que generan movimientos alcistas y posteriores caídas, aunque los precios queden en un escalón superior", señaló.

Nuevos anuncios: la pregunta por el costo fiscal

"Estamos asistiendo a una campaña electoral muy irresponsable en términos de promesas o de anuncios", afirmó Jorge Vasconcelos, economista de IERAL Fundación Mediterránea.

"La campaña está metiendo mucha irresponsabilidad, mucho cortoplacismo y el riesgo de decepción de la población cuando vea que el plan platita (beneficios anunciados por el oficialismo) dura tres semanas o la dolarización no se pueda hacer, o que ni siquiera a las apuradas signifique sueldos en dólares", afirmó.

"Las medidas del gobierno para recomponer ingresos difundidas esta semana aumentan el costo fiscal del plan "platita" por encima del 1% del PBI, compatible con un déficit primario por encima del 3% del PBI en este año", estimó Delphos Investment.

"El total de todo este paquete de medidas naturalmente tiene un costo fiscal negativo para el gobierno nacional. Estaremos monitoreando de cerca para ver cómo harán las autoridades para cubrir esos nuevos gastos de acá a fin de año dada la debilidad en las cuestiones fiscales y en la tasa de inflación. Por supuesto que es delicado", dijo en declaraciones radiales el economista Julián Folgar.

"Con las últimas medidas del Gobierno se proyecta un déficit primario en torno al 3%, muy lejos de la meta del 1,9% estipulado en el acuerdo con el FMI. Así, el año cerrará con el acuerdo virtualmente caído", dijo Roberto Gerreto, economista de Fundcorp.

"Todo ha quedado supeditado al resultado del proceso eleccionario en curso", resumió VatNet Financial Research.

Con información de www.ambito.com