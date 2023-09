Tomás Holder se descompensó en la previa del “Bailando 2023″ y generó preocupación

Las alarmas se encendieron este lunes en los estudios del Bailando 2023 (América). Mientras el periodista Ángel De Brito recorría las instalaciones del estudio donde se graba el programa de Marcelo Tinelli, una noticia generó preocupación: Tomás Holder se descompensó y fue atendido de urgencia por personal de salud.

“Está en la ambulancia. Tiene un problema de ansiedad, le agarra por los nervios. (...) Me dijeron que no era nada grave, le bajó un poco la presión”, explicó el conductor de LAM (América). En ese sentido, la panelista Fernanda Iglesias comentó que en varias oportunidades el ex Gran Hermano contó que atraviesa problemas de salud mental.

Fuente: TN