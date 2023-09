Jimena Barón le paró el carro a una seguidora que la cuestionó por cómo se alimenta

Jimena Barón es una de las famosas que genera amores y odios en partes iguales. Por lo general, ella se muestra bastante segura de sí misma y no duda en salir al cruce de aquellos que la atacan siempre y cuando lo crea necesario, como en esta oportunidad

En sus redes, suele compartir con la gente cosas de su día a día, no sólo relacionadas con su trabajo sino también con la crianza de Momo o sus hábitos de alimentación. Justamente este fue el punto de conflicto con una usuaria.



La actriz mostró su desayuno compuesto por huevos a la plancha, papa hervida y frutos secos y remarcó la importancia de alimentarse bien y también entrenar. "Ustedes verán que como como una campeona ¿verdad? Espero que a esta altura, nadie contemple no comer para verse bien".

El problema fue que una mujer respondió con sorna: "Perdón, aparte de que me parece un asco, veo que todos los días come eso. Sí, muy sano obsesionarse con 3 alimentos porque deben juntar 10 calorías que las quema con 2 hrs de ejercicio. Excelente mensaje"

La respuesta de Jimena no tardó en llegar: "La obsesión es tuya reina. Estás hablando de mi desayuno y de mi panza en Twitter, osea... Yo no se ni quién sos ni que panza tenés pero intuyo que deberías cambiar el desayuno porque lo que sea que estés comiendo te hace arrancar la mañana para la mierda. Dejen de hablar de cuerpos haciéndose los preocupados. Solo son gente rancia, no intenten justificarse".

Fuente: Pronto