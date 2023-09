"Perotti no tuvo bondad política para un acuerdo claro para retener la provincia"

Pablo Corsalini es el intendente de Pérez, la ciudad vecina a Rosario que creció exponencialmente a principios del siglo XX con la radicación de los talleres ferroviarios más grandes de Sudamérica en pleno proceso de industrialización del país, pero las privatizaciones de los 90 significaron un duro golpe al motor de la localidad: "hay generaciones de perecinos que lo único que saben hacer es ser ferroviario y lo que tienen es lo que el ferrocarril les dio", dijo el alcalde en una entrevista con LPO.

Pablo está al frente del municipio desde 2015 y el pasado 10 de septiembre obtuvo su segunda reelección con un amplio apoyo de la ciudadanía y en uno de los pocos lugares donde el peronismo consiguió ganarles a los candidatos de Pullaro en todas las categorías: "más allá de las diferencias e inconvenientes que no se han resuelto desde la gestión, el vecino ha visto que este proyecto de ciudad también tiene una trazabilidad provincial", sostuvo Corsalini.



O sea, ¿ustedes en Pérez lograron esquivar la ola que arrasó con el peronismo provincial y consiguieron el triunfo de Lewandowski sobre Pullaro y también de la lista a diputados de Perotti?

No es la primera vez que se nos da estos resultados. Yo creo que el votante no entiende lo que la política no le explica o no ayuda a comprender y en eso nace el egoísmo de muchos dirigentes de salvarse solos. El comportamiento natural de mucha dirigencia es directamente proporcional a los resultados de las elecciones.

¿Cómo sería eso?

Claro, muchas veces, la especulación local, ‘yo no me saco tal foto porque este me resta' por ejemplo, empieza a disgregarse la política. La gran responsabilidad que tenemos es de poner el eje nuevamente en la política como institución, representar un proyecto, a los partidos. Como una herramienta de transformación real sino se va a seguir profundizando el discurso de la grieta del que tanto renegamos. De la grieta se sale con más proyecto e instituciones y no con menos Estado o más individualismo. Una de las cuestiones que terminó de degradar la propuesta provincial fue la falta de un proyecto claro.

¿Cree que Perotti no lo tuvo?

Lo tuvo en su gestión. Pero ahora no hubo una propuesta electoral de un proyecto político y acá lo corro a Perotti porque lo encabezaba Marcelo (Lewandowski).

Lo que fue raro en este proceso que Perotti siendo gobernador habilitase cuatro listas para competir por la gobernación.

Hubo un proyecto individual por sobre el resto. Personal, que tuvo que ver con su esquema. No hubo bondad política para que se llegue a un acuerdo claro y termina construyendo un candidato propio (Roberto Mirabella) para ver como negociaba otras cuestiones.

Que un cierre de listas se de cinco minutos antes de que se venzan los plazos, da cuenta de que fue todo muy forzado. Los acuerdos se construyen con el tiempo y si sos oficialismo tenés más tiempo aún y más posibilidades de generar esos espacios de acuerdo.

Los cuatro años de gestión, ¿cómo fue su relación con el gobernador?

La gestión fue muy buena desde el acompañamiento, aunque no se pudieron resolver las problemáticas más profundas y estructurales como el caso de la seguridad que nosotros, por estar en el área metropolitana, nos pegó de manera directa o indirectamente y es una deuda que quedó pendiente y no estoy seguro si se supo escuchar los diagnósticos que expresábamos desde los territorios. Ahí faltó la escucha de parte de la gestión y creo que se podría haber pacificado muchísimo más la situación de la seguridad. Entonces, hubo errores de diagnóstico y se tomaron decisiones que agravaron el problema.

Usted le achaca a Perotti una actitud mezquina, y de parte de Lewandowski, ¿cómo lo vio como candidato?

Marcelo era un buen candidato a quien le pudimos plantear qué creíamos qué era lo que tenía que hacer y los pasos que tenía que dar, que hasta lo hablamos con legisladores nacionales (dice en relación a la reunión con Cristina antes del cierre de listas donde le propusieron ser candidato a intendente) pero se tomó una decisión más personal que le faltó un tiempo prudencial para la instalación de un proyecto de provincia.

¿Usted cree que Lewandowski tendría que haber sido candidato a intendente de Rosario?

Nosotros se lo propusimos. Dijimos que el inicio de una reconstrucción tenía que partir de Rosario y lo veíamos así. Nosotros observábamos una debilidad muy grande a partir de la inconformidad de la sociedad con la gestión provincial, que iba a ser muy difícil sostenerla, y que venía alejada de lo que la gente nos pedía. Es muy difícil ser el candidato del oficialismo y a la vez querer tomar distancia de la gestión.

Usted tuvo una excelente relación con el ex gobernador Miguel Lifschitz y desde el peronismo lo señalaban como más cercano al socialismo que al peronismo, me imagino que lo habrá escuchado a eso...

Un montón de veces, tuve cuestionamientos muy grandes de parte de los compañeros pero la verdad es que es una mirada sesgada de la política. Cuando uno es dirigente, tiene responsabilidad de gobierno y así como llevo la gestión en Pérez, donde me siento con todos los sectores para lograr acuerdos inteligentes.

Lo mismo hice con las gestiones provinciales y nacionales y no me costó sentarme en su momento con Miguel y convivir con el gobierno de Macri. Después, en 2019, el resultado en Pérez fue Perotti gobernador y lo mismo pasó en la intermedia del 2021 y en esta última donde volvió a ganar el peronismo. Siempre tributé al proyecto provincial.

Hacia el futuro, el peronismo enfrenta un desafío muy grande para recomponerse. ¿Cómo lo ve?

Necesitamos de una reconstrucción sincera. Hacer autocrítica de todo lo que salió mal y caminar hacia una lógica diferente pero primero, tenemos que tener muy en claro que Sergio Massa tiene que tener una buena performance para que en octubre podamos tener perspectiva de gobierno sino, va a ser muy difícil rearmar el escenario provincial. Por eso, el primer objetivo es ponernos a trabajar para que Massa sea presidente por eso nos estamos reuniendo entre los intendentes y presidentes comunales que ganaron o perdieron para poner en marcha esa maquinaria.

El golpe fue tan duro en lo provincial que generó una reacción distinta. Muchachos, después de esto no hay más nada...

¿Lo ve a Perotti comprometido con ese desafío?





Iniciamos un proceso de cercanía, que es más territorial entre los intendentes y jefes comunales que entendemos que la reconstrucción tiene que ser de abajo hacia arriba. Hay una clara señal que ya no hay liderazgos nacionales que digan lo que hay que hacer.

¿Cree que Cristina ya no es más la líder nacional?

Es una estadista de la política que hay que escucharla e interpretar lo que dice. Cristina ha tirado un montón de predicciones que se están dando. Habló de tercios y es lo que se vio; que la gente estaba enojada y que había funcionarios que no funcionaban. No se si no lo supimos leer o lo interpretamos desde la micro, pero pasó a un plano diferente y ahora la responsabilidad la tienen las nuevas generaciones que ya se venía dando y ahora se está profundizando.

En Santa Fe hubo cuatro precandidatos jóvenes a la gobernación con Marcelo Lewandowski que se identifica con el bielsismo, Marcos Cleri por La Cámpora, Eduardo Toniolli del Movimiento Evita y Leandro Busatto con Agustín Rossi, pero en votos, obtuvieron muy malos los resultados. ¿Cómo se puede dar un traspaso generacional en ese escenario?

Es lo que cada uno representa en la sociedad. ¿Cuántos, de todos los que nombraste, tienen desarrollo territorial? Por eso es que la reconstrucción es de abajo hacia arriba. La elección en Rosario con (Juan) Monteverde -que quedó a 17 mil votos de Javkin- amerita un análisis más preciso, donde hubo un acuerdo inteligente pero después a nivel provincial, no se ve de la misma manera. Hubo actores que tuvieron relevancia porque los acuerdos eran macro y se respetaron hacia abajo.

y cuando les tocó jugar...

Los números hablan, a veces son duros.

¿Y si Milei gana la presidencial?

Tendremos que ver cómo nos preparamos para lo que se venga porque tenemos claro que todo el achique y todo el ajuste lo termina pagando la gente. Mi preocupación es que mi sociedad, que tiene que ver con las pymes, con los sectores que le dan valor agregado a la producción, que genera empleo, ven con preocupación que la salida que propone Milei sea abrir la exportación y la importación.

¿Usted ve preocupación en los empresarios pyme con un posible triunfo de Milei?

Ahora sí. Lo que en un momento era un voto enojo, cuando comenzamos a analizar las propuestas que se están planteando, la gente empieza a reaccionar y a entender por dónde empieza a apretar el zapato. Creo que va a ser un voto más analizado y están empezando a repercutir las medidas de impacto directo que está tomando Massa.

¿Y Bullrich?

No aparece en el escenario porque se profundiza la polarización entre Milei y Massa y Bullrich se desinfla.

