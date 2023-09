“Menem”: en exclusivo, todos los secretos de la nueva serie sobre el expresidente argentino

Infobae dialogó mano a mano con Mariano Varela, el cerebro detrás de una de las series más esperadas: la biopic del ex presidente Carlos Menem que prepara Prime Video. En una íntima charla, el productor reveló fascinantes secretos sobre el desarrollo del proyecto, la elección del protagonista, sus reveladoras conversaciones con el riojano y su familia, y los temas tabú que abordó la producción. El productor contó detalles del ambicioso lanzamiento que promete conmocionar al público con una mirada particular a la vida del ex mandatario.

Varela contó que la idea nació de forma casual, mientras comía con amigos y se mencionó el nombre de Menem como posible personaje para una serie biográfica. “De alguna manera fue automático, dije genial. Me acordaba de los 90 que los viví y me acordaba de la Argentina de los 90″, expresó.

El productor inició entonces un extenso proceso de documentación y entrevistas para adentrarse no sólo en la figura política de Menem, sino en su personalidad. “Me fui compenetrando y metiendo más y más. Toda la vida me gustó leer sobre política, estudiar sobre política y la historia argentina. Y realmente no solamente me encontré con el potencial de un personaje maravilloso para construir, sino también una época, la Argentina de los 90″, comentó.

Consultado sobre cómo abordó en la serie tanto los aspectos positivos como negativos de la gestión de Menem, el líder del proyecto explicó: “No quería que sea una serie con una ideología determinada, sino quería tener cierta objetividad para poder contar con libertad los aspectos positivos y los aspectos negativos de lo que fue la presidencia de Menem y lo que vivimos en la época de los 90″.

El creador de la serie enfatizó la importancia de conocer tanto al Menem público como al privado: ‘Me propuse investigar más allá de lo estrictamente político porque, en definitiva, lo que me interesa es contar historias de personas. Conversé con personajes de la farándula, videntes y hasta brujas que supuestamente lo conocieron.”

Sobre la elección de Leonardo Sbaraglia para interpretar a Menem, Varela admitió que tener a Leo en la serie era un sueño pero al principio no se lo imaginaba porque físicamente eran muy diferentes.

–¿Cómo fue la elección de los actores y especialmente la de Leonardo Sbaraglia?

–El casting fue un desafío considerable. La idea de Leonardo Sbaraglia vino de Ariel Winograd. Un día, mientras discutíamos quién podría interpretar ese personaje, empezamos a considerar actores con una fisonomía similar a la de Menem. Sabíamos que tendríamos que caracterizar a cualquier actor elegido para que se pareciera a él. Winograd entonces nos sugirió a Leo Sbaraglia.

Al principio pensaba en el desafío de convertirlo a Leo en Menem, tan distintos físicamente. Sin embargo, tanto yo como Amazon queríamos contar con él. El desafío era cómo transformarlo en Menem. Creo que fue la decisión más crucial que tomamos, y afortunadamente fue Leo, porque su interpretación, como van a ver, es realmente increíble y el trabajo de transformación demandaba mucho tiempo de preparación cada día previo al rodaje.

El trabajo del equipo de caracterización fue clave, de hecho, había momentos en los que hablaba con Leo y no podía distinguir si estaba hablando con él o con Menem; se sumergió tanto en el personaje que se convirtió en Menem. Wino (Winograd) ya había trabajado con Leo anteriormente de manera exitosa y eso era un plus.

En cuanto al resto del elenco, lo fuimos construyendo y Amazon nos apoyó en esta aventura que compartíamos con Ariel para armar el mejor reparto posible. Cuando pensamos en Zulema Menem, todos estuvimos de acuerdo en Griselda Siciliani.

Así comenzamos a crear este universo de personajes y logramos reunir un elenco impresionante, encabezado por Juan Minujín y Griselda, y complementado por otros súper talentosos como Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz (Zulemita Menem), Guillermo Arengo y Campi (Domingo Cavallo). Creo que conseguimos un grupo de actores excepcionales para la serie.

La serie aborda capítulos intensos como el atentado a la AMIA y la relación con su familia. Ante la pregunta de cómo evitaba juzgar esos hechos, Varela respondió: “No quería juzgarlos por dos razones. Primero, juzgar la historia con la mentalidad de hoy sería injusto. Y en segundo lugar, hay hechos que todavía siguen abiertos”. Nos enfocamos más en desarrollar a los personajes y sus conflictos y no tanto a profundizar en los hechos históricos.

Sobre la reacción que hubiese tenido el propio Menem al ver la serie, Varela opinó:

–“Yo creo que le parecería divertido verse. Se reiría. Pero creo que seguramente habrá cosas de la serie que no le van a gustar y otras que le van a gustar. Menem era una persona con mucho sentido del humor, se reía de sí mismo en algunas cosas”.

Respecto a Menem, Varela destacó su carisma: “Menem era un seductor en todo sentido. Creo que gran parte de su éxito se debió a su personalidad carismática, a la forma en que se relacionaba con la gente y a su capacidad para convencer a los demás.”

–¿Cómo eran las charlas con Carlos Menem?

–Mis encuentros con Carlos Menem eran informales; nos sentábamos a ver fútbol y conversábamos. No soy periodista ni investigador, lo que creo que facilitaba un ambiente más relajado. No llevaba cámara ni grabadora, simplemente hablábamos, y esas charlas me inspiraban ideas para el proyecto. No tenía un enfoque de entrevista estructurada; las conversaciones simplemente ocurrían.

Luego, plasmaba en el proyecto lo que recordaba de esas charlas. Aunque mi memoria pudiera ser inexacta en algunos detalles, considero que eso era parte del encanto y de la “historia inexacta” que quería presentar a la audiencia.

Si bien no grabó esos encuentros, Varela sí obtuvo una última entrevista filmada antes de la muerte de Menem, en la que le preguntó sobre todo tipo de temas. El productor aseguró que nunca recibió condicionamientos de la familia Menem para la serie y que tuvo “total libertad” en su investigación y en las entrevistas a Zulema y Zulemita.

–¿Te basaste en conversaciones y consultas con Zulema y Zulemita Menem para desarrollar el proyecto?

–En mis conversaciones con Zulema y Zulemita Menem, la dinámica fue más concreta en comparación con las charlas más relajadas que tuve con Carlos Menem. Con ellas, abordé temas específicos y situaciones particulares que había investigado previamente. Zulemita, en particular, compartió su perspectiva sobre la época en cuestión. Mis preguntas para ellas eran más dirigidas y enfocadas, buscando entender su punto de vista sobre ciertos hechos y situaciones.

–¿Qué reacciones imaginas en general del público?

–En relación a las expectativas del público sobre la serie, considero que es un tema que me ha inquietado. Sin embargo, si hubiera abordado este proyecto pensando en las opiniones externas, especialmente dada la naturaleza controversial del personaje principal, no habría podido llevarlo a cabo. Anticipo una variedad de reacciones, desde críticas hasta elogios.

Mi esperanza es que la audiencia se sorprenda con la narrativa, la estética de la serie y por sobre todo el enorme trabajo del elenco que creo, es superlativo. Ariel Winograd es genial y armó un equipo de trabajo soñado.

El responsable de la producción destacó que Amazon le otorgó a él y a Ariel Winograd completa libertad para desarrollar la historia sin restricciones. Su enfoque se centró en contar la vida de los personajes desde una perspectiva humana, despojada de tendencias ideológicas. Varela expresó un particular interés en explorar los pensamientos y emociones de los personajes en momentos clave, como asumir la presidencia de manera repentina. Su objetivo era entender a los personajes desde su propia humanidad.

La serie promete mostrar facetas inéditas de uno de los presidentes más carismáticos y controversiales de la historia argentina.

Menem, la serie

Menem se unirá a las miles de películas y programas de televisión del catálogo de la plataforma, incluyendo títulos originales de producción argentina como Barrabrava, Argentina, 1985, El Fin del Amor, LOL: Last One Laughing Argentina, Iosi, El Espía Arrepentido, Porno y Helado y Maradona: Bendito Sueño.

La producción fue dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por un destacado elenco entre los que se encuentran Leonardo Sbaraglia, Juan Minujín, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz, Alberto Ajaka, Violeta Urtizberea y otros reconocidos actores. Se confirmó que la serie tendrá su estreno exclusivo a nivel global, llegando a más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Ambientada en la agitada década del ‘90, la serie promete llevar al espectador de la mano por el tortuoso camino que recorrió Menem desde sus orígenes hasta alcanzar la máxima magistratura del país, pasando por la bonanza económica inicial de su gobierno hasta el posterior declive, la creciente conflictividad social y los sangrientos atentados terroristas que sacudieron al país. En definitiva, un relato profundo y sin restricciones sobre poder, corrupción, drama familiar y tragedia social.

“Menem es el último ejemplo del compromiso de Prime Video de presentar producciones locales cada vez más sólidas, que reflejen la historia y la cultura de cada territorio. Estamos dedicados a mostrar la riqueza de los guionistas, directores y actores latinoamericanos al mundo, y Argentina es un gran ejemplo de un territorio donde los estándares de producción de alta calidad y un gran enfoque en la narración dan como resultado películas y series increíbles”, dijo Camila Misas, jefa de Originales para Argentina, Chile y Colombia de Prime Video.

La serie Menem fue creada y producida por Mariano Varela y liderada por Ariel Winograd como showrunner y director. Con producción de Claxson y Yulgok. El guión quedó en manos de un experimentado equipo de escritores entre los que se encontraban Mariana Levy, Federico Levín, Luciana Porchietto, Silvina Olschansky y Guillermo Salmerón. Se espera que este lanzamiento sea uno de los tanques de Prime Video para 2024.

