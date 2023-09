Una exbailarina de Shakira denunció que la cantante le debe plata: “Hice 12 fechas con ella y nunca me pagó”

En las últimas horas, una exempleada de Shakira salió a criticar las polémicas actitudes de la cantante con los extras contratados para sus videoclips. A esa denuncia se le sumó la de Jenny García, una exbailarina suya que asegura que la colombiana le debe una fortuna.

En diálogo con el influencer La tía Sandra, la mujer contó: “No puedo decir nada de la señora porque yo le perdí el respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas con ella y no me pagó”.

Acto seguido, aclaró que hubiese trabajado con ella de manera gratuita, pero lo que le molestó fue la actitud que tuvo. “Hubiese trabajado con ella sin que me hubieran pagado, pero la forma en la que nos trató a las bailarinas... Yo he trabajado con gente muy exitosa como El Buki (Marco Antonio Solís), Lupita D’Alessio, con Thalía, con artistas muy reconocidos, y todos eran de ‘chicos, gracias; chicos, bienvenidos; chicos, lo que sea’ y ella no fue para decirnos un ‘gracias’, nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario”, siguió García indignada.

El terrible episodio de Jenny García con Shakira

Luego, la bailarina contó un particular episodio que vivió con Shakira. “Me sacó de mi camerino, estaba yo en topless en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño porque el baño de la señora se había roto, y fue como que nos sacaron los de seguridad, ella entró y salió”, relató.

Sobre ese singular momento, García cuestionó la manera en la que se manejó la artista: “Ni un ‘gracias’, ni un ‘disculpen, chicas’. Aparte, yo les decía a los de seguridad ‘si quiere que no le hablemos no le vamos a hablar, pero déjennos pasar’. Imagínate, mi amiga en tanga y yo en chichis”.

Por último, cerró explicando que sintió que su privacidad fue brutalmente ultrajada: “Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo el mundo. Eso no es respeto”.

Una exempleada de Shakira expuso sus peores secretos: “Pide que los extras se den vuelta cuando ella pasa”

Este martes, Cristina Cárdenas, una exempleada de Shakira, contó sus peores secretos al aire de Intrusos (América). En una conversación que mantuvo con Florencia de la V y los panelistas del ciclo, la mujer contó las supuestas actitudes reprochables que la colombiana habría tenido con los extras contratados para algunos de sus videoclips.

“Por contrato pone que los figurantes (extras), cuando ella pasa, se den la vuelta mirando de cara a la pared. Hay cientos de testigos. A mí no me ha hecho nada, pero a los figurantes sí, y yo soy jefa de los figurantes, y cuando llego a un rodaje a mí me dan una orden, que son unas hojitas donde dice todo lo que va a pasar en ese día, y ahí pone específicamente que cuando pasa Shakira, los figurantes se tiene que dar la vuelta de cara a la pared”, comenzó contando Cárdenas desde Madrid.

Tras revelar que a todos los extras les retiene los celulares para evitar que se filtren imágenes de ella o del backstage del videoclip, la mujer indicó qué otras exigencias pide Shakira. “Pide frutas extrañísimas que acá cuesta encontrarlas, o unas mermeladas superextrañas, agua de lluvia japonesa Fiji...”, lanzó.

Fuente: TN