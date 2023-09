Patricia Bullrich trasladó su caravana a Córdoba: visitó el sur de la provincia y se mostró con intendentes sub 40

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó este jueves las localidades cordobesas de Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez y Amstrong, acompañada por intendentes jóvenes y referentes de los partidos que integran el frente electoral. Además, se sumaron intendentes del Fuero Radical y del Comupro.

Para sumar puntos, Bullrich apuntó directo a lo que fue el talón de aquiles del peronismo local en las elecciones a gobernador: el sur de Córdoba. Si bien el oficialismo logró remontar su desempeño en las PASO, el fenómeno de Javier Milei no fue la excepción en este territorio. La dirigente de Juntos por el Cambio hizo tres paradas y, entre tramo y tramo, subió a su motorhome a los intendentes de la renovación para afianzar lazos.

En 2023 Córdoba gestó un profundo recambio generacional en todos los partidos. A modo de dominó, el sur de la provincia vio nacer una nueva camada en la dirigencia con intendentes electos sub 40 que tomaron la posta en sus pueblos. Esto fue producto de los cambios en el Código Electoral Provincial, donde se puso un tope a la re-reelección tanto para intendentes, concejales, tribunos de cuentas y legisladores, impidiendo a los conductores históricos ir por un tercer mandato más.

Desde el interior profundo confían en que Bullrich puede repuntar si cada representante hace su trabajo. En una provincia en donde ganó el peronismo no kirchnerista, los intendentes de Juntos por el Cambio no tienen nada para perder, la última jugada es ir a fondo en la nacional. Los intendentes de la caravana salieron motivados: “Nosotros somos los que ponemos la cara y conocemos lo que pasa en el interior” mencionaron.

“La política está plagada de dinosaurios oportunistas que no trabajan para mejorarle la vida a la gente, sino que lo hacen para mejorar sus propias vidas. Los jóvenes dirigentes queremos purgarlos”, dijo Facundo Manzoni (30), intendente electo de Viamonte, haciendo referencia a los dirigentes históricos del partido, y agregó: “Patricia apuesta a que tomen visibilidad los jóvenes líderes y es lo que la sociedad está pidiendo”.

Los jóvenes del espacio hacen una lectura distinta a la de los dirigentes de renombre. Mientras hablan de que Juntos por el Cambio se desintegrará si Bullrich no pasa el ballotage, ellos interpretan que se dará la limpieza necesaria para que “se vayan los oportunistas del espacio y abran paso a una nueva generación”.

Domingo de elecciones en Bell Ville y Villa María

La “patoneta” se puso en marcha en Villa María, tercera ciudad más grande de la provincia, donde este domingo habrá elecciones. Si bien diez candidatos se subieron al juego, la disputa está polarizada entre el Legislador Darío Capitani, de Juntos por el Cambio, y el peronista Eduardo Acastello, frente que gobierna en alternancia con otros dirigentes, desde 1999.

Hace pocos días, Mauricio Macri visitó a Capitani y ayer fue el turno de Bullrich: “Estoy acá en Villa María para apoyar la candidatura a intendente de esta ciudad de Darío Capitani. Para nosotros es muy importante que ganemos Villa María, así como venimos ganando todas las provincias”.

Sobre los resultados de las encuestas que condicen en una polarización entre Massa y Milei, Bullrich acentuó: “Nosotros no tenemos números porque siempre los números nos dieron al revés. Hoy las encuestas son instrumentos de campaña, no son más un método con el que se mide la realidad y se palpa a la gente”, y agregó: “Te pido Darío (Capitani) que no mires las encuestas porque no sirven para nada”.

En línea con el mismo discurso con el que desembarcó el ex presidente hace pocos días en Córdoba, dijo: “Juntos por el Cambio es la única fuerza confiable. Nunca en la historia tuvimos los gobernadores que tenemos ahora y mayorías parlamentarias. Tenemos todo lo que hay que tener para gobernar. Tenemos fuerza, el coraje y el temperamento. Tenemos equipo como a Carlos Melconian en economía y el apoyo de toda la fuerza institucional para gobernar”.

La segunda parada fue en Bell Ville, en un parador sobre la autopista AU9, en donde la esperaron intendentes y militancia de todos los partidos que integran el frente electoral. En la previa de los comicios del domingo el actual intendente radical, Carlos Briner, expresó: “Después del domingo vamos a salir a buscar el voto útil y trabajaremos para acompañar a Patricia para la Presidencia”.

