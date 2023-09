“Me inmolé por vos cuando te denunciaron”: Yanina Latorre le hizo un fuerte pase de factura a Federico Bal

La polémica por el supuesto affaire de Federico Bal y Estefi Berardi se reavivó después de que trascendiera que la panelista llevará a juicio oral a Yanina Latorre por la filtración de chats. En medio del escándalo, la angelita hizo un descargo letal, en el que acusó a Carmen Barbieri de haberse burlado de Sofía Aldrey, la exnovia de su hijo. Como era de esperarse, la capocómica redobló la apuesta con un furioso monólogo en vivo.

Haciéndose eco del escándalo, Federico se expresó en su perfil de Twitter. “¿Esto siempre es así o solo cuando vuelvo al país?”, preguntó a pura ironía el conductor de Resto del mundo. A lo que Yanina respondió: “¡No! Solo cuando las que se acuestan con vos nos demandan a Sofi y a mí”.

Molesto, el actor le advirtió: “Conmigo no, Yani. Tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras, sin hacerte juicios, ni enojándome, entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no”.

La acusación indignó a Latorre que no dudó en defenderse: “¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitómana? Me inmolé por vos cuando te denunció Barbie. Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofía?”. “Conmigo no, Federico”, le advirtió en su mismo tono para luego decirle que contara una mentira que hubiera dicho sobre él.

Lejos de bajar el tono, Federico insistió: “Si vas a usar la palabra inmolar con mayúsculas, entonces voy a usar también letras grandes, para decirte que inmolar habla de alguien que explota por algo que cree con fanatismo, tal vez en ese momento te di la confianza necesaria frente a un tema duro y entendiste que inmolarte por mí era lo que sentías y querías comunicar. Gracias por eso. Tampoco recuerdo habértelo pedido”.

A modo de cierre, le propuso hablar en persona y con cámaras delante. “En estos días voy al piso a charlar con ustedes. Beso”, cerró. “Dale. Te espero. (Igual te aclaro que inmolarse también es sacrificarse por otro)”, concluyó la angelita.

Carmen Barbieri ninguneó a Yanina Latorre y le recordó su pasado: “¿Quién te creés que sos?”

Carmen Barbieri protagonizó un tenso momento en vivo cuando le respondió a Yanina Latorre con un descargo letal. A la conductora no le gustó nada que la panelista la acusara de haberse burlado de Sofía Aldrey, la exnovia de Federico Bal.

“Me hartaste Latorre, ¿quién te creés que sos? ¿Quién es Latorre? ¿Quién se cree que es, la dueña de la televisión?”, disparó indignada tras escuchar un tape de Yanina acusándola de reírse de la situación entre Federico y Estefi Berardi. Sin dejarlo ahí, Carmen continuó con su tremendo monólogo: “¿Hace cuánto que estás en la televisión? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que me burlaba de Sofía Aldrey, que la amo?”.

Claramente enojada por los dichos de Latorre, aseguró que siempre tuvo un gran vínculo con la joven: “¿Qué estás diciendo de la ex de mi hijo? Ella es una mujer que amo, que admiro y que respeto, ¿cómo me voy a burlar de Sofía? Estúpida, sos estúpida y tarada”.

En cuanto a lo que había pasado al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), aclaró: “¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? Jugábamos. Yo estoy tratando de que la gente en la casa se ría y disfrute. Hablábamos de lo que había pasado, nunca nombré a Sofía, nunca estuvo en mi cabeza, si hubiera sido así, hubiera parado el tema, como lo hago muchas veces”.

